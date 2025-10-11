शुभमन गिल ने बतौर कप्तान सबसे तेज 1000 रन बनाने के मामले में रचा इतिहास, तोड़ दिया रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड

Shubman Gill record : भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दिल्ली टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है. गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियमशिप के इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर गिल ने ऋषभ पंत को पछाड़ दिया है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में ऋषभ पंत ने 2731 रन बनाए थे वहीं, अब गिल उनसे आगे निकल गए हैं. ये खबर लिखे जाने कर गिल ने 39 मैच में 2756 रन बना लिए हैं. इसके अलावा गिल ने एक खास मामले में रोहित शर्मा को भी पछाड़ दिया है. बता दें कि WTC में जायसवाल ने 2420 रन बनाए हैं.

भारत के लिए WTC में सबसे ज्यादा रन

शुभमन गिल 2756*

ऋषभ पंत 2731

रोहित शर्मा 2716

शुभमन गिल ने तोड़ा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड

शुभमन गिल बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले तीसरे कप्तान बन गए हैं, गिल ने केवल 17वीं पारी में 1000 रन बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे कर लिए हैं. इस मामले में पहले नंबर पर सुनील गावस्कर/विराट कोहली हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान 1000 रन 15 पारी में पूरे किए थे. दूसरे नंबर पर मोहम्मद अज़हरुद्दीन हैं जिन्होंने 16 पारी में यह कारनामा पूरा किया था. इस मामले में गिल ने रोहित शर्मा और सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है. रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन 20 पारी में पूरे किए थे. तो वहीं, गांगुली ने 22 पारी में 1000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान पूरा करने में सफलता हासिल की थी.

भारत के लिए बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन तक बनाने वाले कप्तान

15 - सुनील गावस्कर/विराट कोहली

16 - मोहम्मद अज़हरुद्दीन

17 - शुभमन गिल

20 - रोहित शर्मा

22 - सौरव गांगुली

टी-20 इंटरनेशनल में 5 मैचों में गिल ने की है कप्तानी

टी-20 इंटरनेशनल में गिल ने 5 मैच में कप्तानी की है. 5 मैच में बतौर कप्तान टी-20 इंटरनेशनल में गिल ने 170 रन बनाए हैं. वहीं, टेस्ट में बतौर कप्तान गिल सुपरफॉर्म में हैं और लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. गिल ने बतौर कप्तान टेस्ट में अबतक 12 पारियों में 830 से ज्यादा रन बना चुके हैं.