IND vs SL: कप्तान गिल ने बताया बैटिंग में नंबर 3 और 4 पर कौन, गेंदबाजी में इन दो की जोड़ी तय!

Shubman Gill on IND vs SL 1st Test Playing 11 Combination: भारत के कप्तान शुभमन गिल ने काफी हद तक संकेत दे दिए हैं कि शनिवार से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा अनुभवी मोहम्मद सिराज के साथ नई गेंद से गेंदबाजी करेंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि कर्नाटक के तेज गेंदबाज और नए खिलाड़ी गुरनूर बरार के बीच किसी एक को चुनना "मुश्किल फैसला" है. भारत तीन बाएं हाथ के धीमे गेंदबाजों के साथ उतरेगा - दो पारंपरिक स्पिनर रवींद्र जडेजा और मानव सुथार और एक रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव. वहीं, इस दौरे पर चार भारतीय तेज गेंदबाजों में से सिराज का खेलना तय है.

आकिब नबी तो दौड़ में ही नहीं हैं, इसलिए मुकाबला 6 फुट 5 इंच लंबे बरार और उनसे एक इंच कम कद वाले प्रसिद्ध के बीच है, जो पहले ही सात टेस्ट खेल चुके हैं और 25 विकेट ले चुके हैं. गिल ने पहले टेस्ट से एक दिन पहले कहा, "गुरनूर बरार पुरानी गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हैं क्योंकि वह अच्छी गति से उछाल हासिल कर सकते हैं. लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा भी हाल के दिनों में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसा कि हमने वार्म-अप मैच में देखा. इसलिए यह एक मुश्किल फैसला है."

उनके लिए, यह सीरीज प्रसिद्ध और बरार जैसे खिलाड़ियों के लिए जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में खुद को साबित करने का मौका है, जो घुटने की चोट के कारण बाहर हैं. गिल ने आगे कहा, "जसप्रीत बुमराह यहां नहीं हैं, लेकिन यह किसी के लिए आगे आने का मौका है. यह सब खेल की गति को समझने के बारे में है." बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के तीसरे नंबर पर खेलने की उम्मीद है क्योंकि एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन टीम में नहीं हैं. वहीं, दबाव में चल रहे ध्रुव जुरेल के खराब प्रदर्शन के बावजूद उनके मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने की उम्मीद है.

कप्तान ने इस मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा, "खिलाड़ी खुद ही बेहतर होंगे. हमें उन्हें समय देने की जरूरत है, कुछ खिलाड़ियों को थोड़ा समय चाहिए होता है." उन्होंने टीम मैनेजमेंट और बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच कथित तौर पर खराब कम्युनिकेशन की अटकलों को भी खारिज कर दिया.

गिल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, "उनके साथ लगातार बातचीत होती रहती है. दुर्भाग्य से साई सुदर्शन में उतनी सुधार नहीं हुआ जितनी हमें उम्मीद थी, क्योंकि हम टेस्ट में जोखिम नहीं ले सकते. लेकिन हमें अपने 15 (खिलाड़ियों) पर भरोसा है." टेस्ट कप्तान के तौर पर एक साल बिताने के बाद, गिल को लगता है कि वे हर मैच के साथ इस भूमिका में बेहतर होते जा रहे हैं. यह सीरीज़ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की उस गाड़ी को पटरी पर लाने के बारे में होगी, जो हाल के महीनों में लड़खड़ा गई थी.

कप्तान ने कहा, "अब मैं कप्तान के तौर पर अपनी भूमिका में सहज महसूस कर रहा हूं. हमारा लक्ष्य वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फ़ाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने रहना है. इसके लिए हमें छह या सात टेस्ट मैच जीतने होंगे. इसलिए हम यहीं से शुरुआत करना चाहते हैं."

श्रीलंका के खिलाफ होने वाला पहला टेस्ट मैच, 1932 में अपने डेब्यू के बाद से पारंपरिक फ़ॉर्मेट में भारत का ऐतिहासिक 600वाँ मैच होगा.

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "अपने देश के लिए 600वें टेस्ट मैच में कप्तानी करना सम्मान की बात है और स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा करना और भी बड़े सम्मान की बात है."