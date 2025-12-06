India vs South Africa: शुभमन गिल के फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से करेंगे वापसी

Shubman Gill Fitness Update: टीम इंडिया के फैंस के लिए बड़ी खबर आ रही है, वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल जो पहले टेस्ट मैच के दौरान गर्दन में खिचाव की शिकायत के बाद टीम से पूरी सीरीज के लिए बाहर हो गए थे, रिपोर्ट की मानें तो उन्होंने अब सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपना रिहैब पूरा कर लिया है और उन्हें सभी फॉर्मेट में मैदान पर वापसी करने के लिए फिट घोषित कर दिया गया है. इस बात से ये अब साफ हो चुका है की वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से वापसी के लिए तैयार हैं.

इससे पहले गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हो गए थे. वो गर्दन की चोट के कारण गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट और मौजूदा एकदिवसीय सीरीज में नहीं खेल पाए. गिल को लेकर बोर्ड ने पहले अपने एक बयान में कहा था कि गिल की भागीदारी हालांकि बीसीसीआई के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' से उनकी फिटनेस पर मिलने वाली मंजूरी पर निर्भर करेगी, जिसपर अब मुहर लग गई है.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैच की टी20 सीरीज नौ दिसंबर से कटक में शुरू होगी. इसके लिए टीम का चयन करने के लिए बुधवार को यहां चयन समिति की बैठक हुई. सूर्यकुमार यादव भारत के नियमित टी20 कप्तान हैं. पांच मैचों की यह सीरीज नौ दिसंबर से कटक में शुरू होगी. अन्य मैच चंडीगढ़ (11 दिसंबर), धर्मशाला (14 दिसंबर), लखनऊ (17 दिसंबर) और अहमदाबाद (19 दिसंबर) में खेले जाएंगे.

भारत की टीम इस प्रकार है:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर.