विज्ञापन
विशेष लिंक

धोनी से लेकर कोहली, रोहित ...टीम इंडिया के कप्तान की इस परंपरा को शुभमन गिल ने रखा जारी, मैच के बाद ऐसा कर जीता दिल

ोवनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में अफगानिस्तान को 9 विकेट से मात देकर 3-0 से क्लीन स्वीप किया है. भारत की जीत में यशस्वी जायसवाल ने शानदार 110 रन की पारी खेली.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
धोनी से लेकर कोहली, रोहित ...टीम इंडिया के कप्तान की इस परंपरा को शुभमन गिल ने रखा जारी, मैच के बाद ऐसा कर जीता दिल
शुभमन गिल ने जीता दिल

Shubman Gill gesture viral after 3rd ODI: भारतीय क्रिकेट टीम ने चेन्नई में खेले गए तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है. भारत को जीत के लिए 219 रन का लक्ष्य मिला था. यशस्वी जायसवाल के नाबाद 110, रोहित शर्मा के 79 और श्रेयस अय्यर के नाबाद 20 रन की बदौलत भारत ने 28.4 ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीता. जायसवाल ने विजयी छक्का लगाया. यह वनडे में जायसवाल का दूसरा शतक है. इस मैच में भारत के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कमाल की गेंदबाजी की और 5 विकेट लेने में सफल रहे. बता दें कि मैच के बाद जब सेलिब्रेशन के समय आया तो कप्तान शुभमन गिल ने कुछ ऐसा किया जिसने फैन्स का दिल जीत लिया. 

हुआ ये कि जब शुभमन गिल को विजयी ट्रॉफी मिला तो भारतीय कप्तान सीधे हर्ष दुबे और गुरनूर बराड़ की ओर गए और  ट्रॉफी सौंप दी.  बता दें कि कप्तान का नए खिलाड़ियों को ट्रॉफी सौंपना धोनी की कप्तानी से शुरू हुआ था. जिसका पालन अब शुभमन गिल भी कर रहे हैं.  धोनी से लेकर कोहली, रोहित और अब शुभमन गिल तक, यह परंपरा जारी है.

Latest and Breaking News on NDTV

इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी और 218 रन बनाए थे जिसके बाद भारत ने सिर्फ 28.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया.  टीम इंडिया को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों के बीच 137 गेंदों में 170 रन की साझेदारी हुई. रोहित 69 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारीफी में 3 छक्के और 9 चौके शामिल रहे. बता दें कि चेन्नई में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी अफगान टीम 44.2 ओवरों में महज 218 रन पर सिमट गई. कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जमाया. भारत के लिए शुभमन को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया तो वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए. 

ये भी पढ़ें- IND vs AFG: रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का धमाका, भारत ने की वनडे में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, ऐसा कर रचा इतिहास

ये भी पढ़ें-  वैभव सूर्यवंशी का सामना माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स जैसे खूंखार गेंदबाजों से होता तो क्या होता? क्लाइव लॉयड ने बताया

लेखक के बारे में
img
विशाल कुमार
चीफ सब एडिटर
बिहार के छोटे से शहर मुंगेर से पढ़ाई के लिए दिल्ली आया. बाद में बोलने और लिखने का शौक था तो भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता का कोर्स किया. बीते करीब 1... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Vs Afghanistan 2026, India, Afghanistan, Shubman Singh Gill, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com