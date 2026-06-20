धोनी से लेकर कोहली, रोहित ...टीम इंडिया के कप्तान की इस परंपरा को शुभमन गिल ने रखा जारी, मैच के बाद ऐसा कर जीता दिल

Shubman Gill gesture viral after 3rd ODI: भारतीय क्रिकेट टीम ने चेन्नई में खेले गए तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है. भारत को जीत के लिए 219 रन का लक्ष्य मिला था. यशस्वी जायसवाल के नाबाद 110, रोहित शर्मा के 79 और श्रेयस अय्यर के नाबाद 20 रन की बदौलत भारत ने 28.4 ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीता. जायसवाल ने विजयी छक्का लगाया. यह वनडे में जायसवाल का दूसरा शतक है. इस मैच में भारत के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कमाल की गेंदबाजी की और 5 विकेट लेने में सफल रहे. बता दें कि मैच के बाद जब सेलिब्रेशन के समय आया तो कप्तान शुभमन गिल ने कुछ ऐसा किया जिसने फैन्स का दिल जीत लिया.

हुआ ये कि जब शुभमन गिल को विजयी ट्रॉफी मिला तो भारतीय कप्तान सीधे हर्ष दुबे और गुरनूर बराड़ की ओर गए और ट्रॉफी सौंप दी. बता दें कि कप्तान का नए खिलाड़ियों को ट्रॉफी सौंपना धोनी की कप्तानी से शुरू हुआ था. जिसका पालन अब शुभमन गिल भी कर रहे हैं. धोनी से लेकर कोहली, रोहित और अब शुभमन गिल तक, यह परंपरा जारी है.

इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी और 218 रन बनाए थे जिसके बाद भारत ने सिर्फ 28.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. टीम इंडिया को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों के बीच 137 गेंदों में 170 रन की साझेदारी हुई. रोहित 69 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारीफी में 3 छक्के और 9 चौके शामिल रहे. बता दें कि चेन्नई में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी अफगान टीम 44.2 ओवरों में महज 218 रन पर सिमट गई. कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जमाया. भारत के लिए शुभमन को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया तो वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए.

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