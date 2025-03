'सच कहूं तो...', किफायती गेंदबाजी के बावजूद गिल ने क्यों नहीं करवाए राशिद खान के पूरे ओवर? जीत के बाद किया खुलासा

Shubman Gill Statement After Victory Against Mumbai Indians: आईपीएल 2025 का नौवां मुकाबला 29 मार्च को गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. जहां शुभमन गिल की अगुवाई वाली जीटी की टीम 36 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. 18वें सीजन में मिली अपनी पहली सफलता के बाद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान पिच के बारे में अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'पहला मैच खेलने से पूर्व ही यह फैसला ले लिया गया था कि हम अगला मैच काली मिट्टी पर खेलेंगे.'

गिल से जब पूछा गया कि क्या यह फैसला विपक्षी टीम को देखते हुए लिया गया था? इसपर उन्होंने अपना जवाब देते हुए कहा, 'ये भी एक वजह थी. ऐसे विकेट हमारी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए अधिक अनुकूल हैं. काली मिट्टी पर जब गेंद पुरानी हो जाती है तो बल्लेबाजी के दौरान शॉट लगाना काफी मुश्किल हो जाता है. पावरप्ले के दौरान हम बाउंड्री लगाना चाहते थे. हम अपनी योजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं. कभी-कभी चीजें अनुकूल होती हैं और कभी-कभी नहीं.'

