सीनियर खिलाड़ियों और गौतम गंभीर के बीच सब ठीक है? सवाल पर शुभमन गिल ने चुप्पी तोड़ी

IND vs NZ, 1st ODI: कई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टीम के सीनियर खिलाड़ी और कोच के बीच सही से तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिसको लेकर अब शुभमन गिल ने चुप्पी तोड़ी है.

Shubman Gill on Gautam gambhir vs Virat Kohli and Rohit Sharma
  • गिल ने कोहली, रोहित और गंभीर के बीच तालमेल को लेकर चल रही अटकलों को सिरे से खारिज किया है
  • गिल ने कहा कि टीम का माहौल बहुत सकारात्मक है और सीनियर खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं
  • उन्होंने पिछली सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का जिक्र करते हुए टीम के वातावरण की तारीफ की है
Shubman Gill: पिछले कुछ समय से विराट कोहली, रोहित शर्मा और टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर काफी बातें रिपोर्ट की गई है. कई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टीम के सीनियर खिलाड़ी और कोच के बीच सही से तालमेल नहीं बैठ रहा है जिससे टीम के ड्रेसिंग  रूम का माहौर खराब हो रहा है. ऐसे में अब शुभमन गिल ने इन बातों को लेकर चुप्पी तोड़ी है. वनडे टीम के कप्तान गिल ने प्रेस से बात करते हुए इन सभी बातों को लेकर अपनी ओर से जवाब दिया है. मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल से सीधे इस बारे में पूछा गया.

एक रिपोर्टर ने शुभमन गिल से पूछा, "सीनियर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के बीच रिश्तों को लेकर बहुत सी बातें कही और लिखी जा रही हैं. इस मामले में हालात कैसे हैं?" शुभमन गिल ने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि टीम का माहौल बहुत अच्छा है. जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया, वे दशकों से इस माहौल में हैं, और वे ही ऐसे लोग हैं जो हमेशा भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं.और मुझे लगता है कि पिछली सीरीज़ में भी आपने देखा कि उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया. इसलिए मुझे लगता है कि अभी टीम में माहौल बहुत अच्छा है."

वहीं, दूसरी ओर टी20 विश्व कप टीम से बाहर किए जाने के बाद भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने  कहा कि वह चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं और जब भी मौका मिलेगा अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देने की कोशिश करेंगे.  गिल ने कहा, ‘‘जाहिर है एक खिलाड़ी के तौर पर आपको यह विश्वास होता है कि अगर आप विश्व कप में खेलते हैं. तो आप अपनी टीम के लिए और अपने देश के लिए जीत हासिल करेंगे.''

गिल ने कहा, ‘‘ मैं चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करता हूं और टी20 टीम को मेरी शुभकामनाएं. मुझे पूरी उम्मीद है कि वे हमारे लिए विश्व कप जीतेंगे.” बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को बडोदरा में खेला जाएगा. 

Gautam Gambhir, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma, Shubman Singh Gill, India Vs New Zealand 2026, Cricket
