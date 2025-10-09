IND vs AUS: "उन जैसे बहुत कम": दो पूर्व कप्तानों पर खुलकर बोले मौजूदा कप्तान शुभमन गिल

Shubman Gill on Virat Kohli and Rohit Sharma IND vs AUS: भारत के वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए नई दिल्ली में तैयारी के बीच, ध्यान सिर्फ 2-0 पर नहीं. फोकस इस बात पर भी है कि विराट कोहली और इससे ठीक पहले के कप्तान रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वनडे सीरीज में क्या और कैसा रोल रहेगा? दोनों दिग्गज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में फिर से शामिल होने के लिए तैयार हैं. ये सीरीज इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनकी पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज होगी. रोहित की कप्तानी भले ही चली गई हो मगर रोहित शर्मा और विराट कोहली का वनडे टीम में होने का सेलेक्टर्स का फैसला फैंस के लिए राहत और खुशी की बात है. टीम मैनेजमेंट के लिए ज़रूर यह एक संतुलनकारी मसला साबित हो सकता है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाने पर नए कप्तान शुभमन गिल ने इन दोनों खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की. शुभमन गिल ने बताया कि कोहली और रोहित ड्रेसिंग रूम के लिए क्या मायने रखते हैं. उन्होंने कहा, "दोनों बेहद अनुभवी हैं और भारत के लिए उन्होंने बहुत मैच जीते हैं. बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनमें उनके जैसा स्किल, समान क्वालिटी और अनुभव है." कप्तान गिल अगली पीढ़ी के लिए मिसाल रख रहे हैं. उनके जैसे खिलाड़ियों के लिए, कोहली और रोहित सिर्फ साथी खिलाड़ी नहीं हैं - वे महानता की एक चलती-फिरती मिसाल ही हैं.

लेकिन मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए चुनौती भी कम नहीं हुई है. गंभीर के सामने टीम को ट्रांजिशन से निकलकर टॉप गियर में बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है वह भी तीनों फॉर्मेट में एक साथ. कोहली और रोहित अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ केवल वनडे पर ध्यान केंद्रित करेंगे. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप में उनका क्या रोल रहेगा यह मिलियन डॉलर सवाल बना हुआ है. भारत 2027 विश्व कप चक्र और अगले साल के टी20 वर्ल्ड कप के लिए योजनाएं बना रहा है. ऐसे में सभी खिलाड़ियों के फिटनेस स्किल और मनोबल हमेशा ऊंचे दर्जे का हो टीम मैनेजमेंट इस पर पूरा जोर लगा रहा है.

टीम इंडिया पहले भी दिग्गजों को छोड़ते वक्त ट्रांजिशन के दौर में आई है और कमल तरीके से उबरते हुए भी दिखी है. गिल गंभीर की जोड़ी धोनी-तेंदुलकर युग से सबक ले सकती है. बड़ी बात यह है कि इन सबको करने के लिए मौजूदा टीम मैनेजमेंट के पास बेहद अच्छा बेस्ट स्ट्रेंथ भी है.

