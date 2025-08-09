वसीम अकरम या जसप्रीत बुमराह, कौन है महान गेंदबाज? वकार यूनुस ने आकाश चोपड़ा को बताया

Aakash Chopra Big Statement: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने बड़ी जानकारी साझा की है. अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए उन्होंने वकार यूनुस के साथ हुई बातचीत का खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि हाल ही में समाप्त हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दौरान एक बार वह यूनुस के साथ कार में यात्रा कर रहे थे. उस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्रिकेट वसीम अकरम की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट इसलिए करता है. क्योंकि उनके पास सर्वाधिक वेरिएशन थे और वह उन वेरिएशन पर पूरी तरह से कंट्रोल भी रखते थे.

बातचीत के दौरान ही आकाश ने बताया कि मैंने उन्हें कहा, 'जसप्रीत बुमराह दाएं हाथ के वसीम अकरम जैसे लगते हैं.' जिसपर वकार यूनुस कहते हैं, 'नहीं यार ये हम सबसे अच्छा है. इतनी उमर में तो हमारी इतनी सोच ही नहीं थी. इसकी स्किल भी बेहतर और सोच भी काफी बेहतर है.'

बुमराह का कोई नहीं है जवाब

मौजूदा समय में जसप्रीत बुमराह का कोई जवाब नहीं है. उनकी गिनती बेस्ट गेंदबाजों में की जाती है. खबर लिखे जाने तक देश के लिए उन्होंने 207 मैच खेलते हुए 248 पारियों में 457 विकेट चटकाए हैं. टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वह सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले नौवें गेंदबाज हैं.

बुमराह ने देश के लिए 48 टेस्ट मैच खेलते हुए 91 पारियों में 19.82 की औसत से 219, वनडे में 89 मैच खेलते हुए 88 पारियों में 23.55 की औसत से 149 और टी20 में 70 मैच खेलते हुए 69 पारियों में 17.74 की औसत से 89 विकेट चटकाए हैं.

जबर्दस्त फॉर्म में चल रहे हैं बुमराह

मौजूदा समय में बुमराह जबर्दस्त फॉर्म में चल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरे पर उनकी मारक गेंदबाजी देख हर कोई हैरान था. हालांकि, इस बीच उन्हें चोट से भी गुजरना पड़ा है. यही वजह है कि अब बोर्ड स्टार क्रिकेटर के भविष्य को देखते हुए अहम मुकाबलों में ही मौका देता है.

