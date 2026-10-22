दुबे की जगह रेड्डी, प्रिंस की यह यह स्टार, अय्यर ने बताया क्यों लिया पहले टी20 में पहलें बॉलिंग का फैसला

मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगज हो गया. चंद ही दिनों में हालात बदल गए! भारत से न्यूजीलैंड की धरती, मौसम और पिच. और बदल गई भारत के पहले मैच में टीम इंडिया की फाइनल XI भी. क्राइस्टचर्च में आज मेजबानों के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में टॉस के समय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इलेवन का खुलासा करते हुए बताया कि इस मैच में शिवम दुबे की जगह नितीश कुमार रेड्डी और प्रिंस यादव की जगह मयंक यादव को शामिल किया गया है.
टॉस के बाद इलेवा का खुलासा करते हुए अय्यर ने पहले गेंदबाजी क्यों चुनी के सवाल पर कहा, 'जाहिर तौर पर काफी कम समय था. हम यह समझना चाहते थे कि पिच कैसा खेलेगी, इस पर कितना बाउंस मिलेगा और उसी के आधार पर हमने यह फैसला लिया.' टीम की यात्रा कैसी रही? पर भारतीय कप्तान ने कहा, 'मुझे लगता है काफी अच्छी रही. कई साथियों को को यहा की परिस्थितियों, मौसम और खास तौर पर टाइम डिफरेंस से तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगा. लेकिन कोई शिकायत नहीं है. हम पेशेवर खिलाड़ियों का समूह हैं और ड्रेसिंग रूम में यह बात हर कोई जानता है.'
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((खबर जारी है))
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