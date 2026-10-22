SIR के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होंगे निर्मला सीतारमण के पति, प्रशांत-प्रकाश-दीपके के साथ उठाएंगे आवाज

मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) को लेकर भारी हंगामा मचा है. चुनाव आयोग की इस कवायद के खिलाफ कई विपक्षी दलों ने लगातार प्रदर्शन किया है. अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. कांग्रेस सहित कई अन्य विपक्षी दल इसे कथित वोट चोरी बता रहे हैं. बीते दिनों दिल्ली-मुंबई सहित कई शहरों में कॉकरोच जनता पार्टी ने भी SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है. इस बीच अब SIR के खिलाफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर भी आवाज बुलंद करते नजर आएंगे.

निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर ने शेयर किया पोस्टर

पराकला प्रभाकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्टर साझा किया है. इस पोस्टर में वो फेमस एक्टर प्रकाश राज, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, किसान नेता राकेश टिकैत, सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके, AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा के साथ नजर आ रहे हैं. SIR के खिलाफ यह प्रदर्शन 23 अक्टूबर को होगा. पोस्टर के साथ शेयर किए कैप्शन में पराकला प्रभाकर ने लिखा- हर गली में जंतर-मंतर.

पराकला प्रभाकर ने एक्स पोस्ट में लिखा- हर गली में जंतर-मंतर! शुक्रवार, 23 अक्टूबर, 2026. लोकतंत्र की बहाली के लिए जन-मार्च. आइए, इस चुनौती का सामना करें.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर का एक्स पोस्ट.

Photo Credit: @parakala

विपक्षी इंडिया अलायंस से भी प्रदर्शन में शामिल होने की अपील

इस पोस्टर के जरिए देश के लोगों से अपील की गई है कि लोकतंत्र बचाने के लिए वो प्रदर्शन में शामिल हों. पोस्टर में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलांयस से भी अपील की गई है कि वो 23 अक्टूबर को होने वाले इस प्रदर्शन में शामिल हों.

पोस्टर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने जाने की मांग की गई है. उनके साथ पोस्टर में महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी, अंजलि भारद्वाज सहित कई और चेहरे हैं, जो बीते दिनों अलग-अलग जगहों पर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए थे.

पत्नी केंद्र में मंत्री, पति SIR के खिलाफ

खास बात पराकला प्रभाकर को लेकर हैं, क्योंकि उनकी पत्नी निर्मला सीतारमण केंद्र में वित्त मंत्री हैं. अब देखना है कि 23 अक्टूबर को बुलाए गए इस मार्च को कितना जनसमर्थन मिलता है. मालूम हो कि निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं. वो पहले भी सरकार की कई नीतियों को आलोचना कर चुके हैं.



यह भी पढ़ें - प्रशांत भूषण और नेहा बोरा की रिजीम चेंज वाली राय से अभिजीत दीपके ने झाड़ा पल्ला, बताया अपना मकसद