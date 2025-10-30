विज्ञापन
Shreyas Iyer: क्या अफ्रीका के साथ खेले जाने वाले सीरीज से बाहर हो गए श्रेयस अय्यर? हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट

Shreyas Iyer Out Of South Africa Series? श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. बीसीसीआई की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अय्यर जनवरी 2026 से पहले मैदान में वापसी नहीं कर पाएंगे.

  • श्रेयस अय्यर जनवरी 2026 से पहले मैदान में वापसी नहीं कर पाएंगे, इसलिए दक्षिण अफ्रीका सीरीज से बाहर रहेंगे
  • दक्षिण अफ्रीका की टीम नवंबर में भारत दौरे पर आएगी, जहां टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी
  • श्रेयस अय्यर की सर्जरी सफल रही है, उन्हें ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी स्थिति स्थिर है
Shreyas Iyer Out Of South Africa Series? भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. बीसीसीआई की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अय्यर जनवरी 2026 से पहले मैदान में वापसी नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब साफ है कि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले सीरीज से पूरी तरह बाहर रहेंगे. अफ्रीकी टीम अगले महीने भारतीय दौरे पर आ रही है. जहां दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट, 3 मैचों की वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. दौरे का आगाज 14 नवंबर से टेस्ट सीरीज के साथ होगा. वहीं समापन 19 दिसंबर को 5 मैचों की टी20 सीरीज के साथ होगा.

जनरल वार्ड में शिफ्ट हो चुके हैं अय्यर

श्रेयस अय्यर की सर्जरी सफलतापूर्वक हो चुकी है. अब वह खतरे से पूरी तरह बाहर हैं. उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है. उम्मीद जताई जा रही है वह जल्द ही पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे. बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने दैनिक भास्कर के साथ हुई बातचीत में बताया कि श्रेयस को ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है. वह पूरी तरह से अब सुरक्षित हैं.ॉ

जबतक पूरी तरह फिट नहीं हो जाते अय्यर तबतक सिडनी में रहेंगे

यहीं नहीं हमारे सूत्रों को बीसीसीआई की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक श्रेयस की स्थिति पर बोर्ड पैनी नजर बनाए हुए है. मेडिकल सलाह के अनुसार लगातार उनपर काम किया जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि वह जनवरी तक खेलने के लिए फिट हो जाएंगे. मगर जबतक वह पूरी तरह से फिट नहीं हो जाते, तब तक उन्हें सिडनी में ही रखा जाएगा.

