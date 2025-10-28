विज्ञापन

7 दिन में बना था मोगेंबो का लुक, 35 हजार में तैयार हुए कॉस्ट्यूम को देखकर बोले अमरीश पुरी-मोगेंबो खुश हुआ...

1987 में आई अनिल कपूर और श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया आज भी लोगों के दिलों में बसती है. इस फिल्म ने न सिर्फ अपने यूनिक कांसेप्ट से दर्शकों का दिल जीता.

7 दिन में बना था मोगेंबो का लुक, दिलचस्प है कहानी
नई दिल्ली:

1987 में आई अनिल कपूर और श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया आज भी लोगों के दिलों में बसती है. इस फिल्म ने न सिर्फ अपने यूनिक कांसेप्ट से दर्शकों का दिल जीता, बल्कि इसके किरदार भी आइकॉनिक बन गए. खासकर अमरीश पुरी का 'मोगेंबो खुश हुआ' तो आज भी बच्चे बच्चे की जुबां पर है. लेकिन क्या आप जानते हैं, मोगेंबो का वो शानदार लुक कैसे तैयार हुआ था? इसके पीछे छिपी है एक बहुत दिलचस्प कहानी.

सिर्फ 7 दिनों में तैयार हुआ था मोगेंबो का आउटफिट

फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर माधव अगस्ती ने हाल ही में इस बारे में खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने मोगेंबो का आउटफिट सिर्फ 7 दिनों में तैयार किया था. अमरीश पुरी ने जब पहली बार वो कॉस्ट्यूम देखा, तो उनका चेहरा खिल गया था. इतना ही नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर भी इस आउटफिट से बेहद इंप्रेस हुए थे.

25 हजार में बनना था आउटफिट, लेकिन मिले 35 हजार रुपये

माधव ने बताया कि उस दौर में इतना भारी कॉस्ट्यूम बनाना आसान नहीं था. इस ड्रेस को तैयार करने में करीब 25 हजार रुपये का खर्च आया था जो 80 के दशक में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी. लेकिन जब बोनी कपूर ने आउटफिट देखा, तो वे इतने खुश हुए कि उन्होंने खुद ही 10 हजार रुपये एक्स्ट्रा दे दिए. इस तरह माधव को कुल 35 हजार रुपये मिले.

‘मोगेंबो खुश हुआ' सच में हुआ था खुश

माधव के मुताबिक, जब अमरीश पुरी ने पहली बार अपना लुक देखा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा- 'मोगेंबो खुश हुआ'. वो पल ऐसा था जिसने सेट पर मौजूद हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी.

350 से ज्यादा फिल्मों के लिए बनाए कॉस्ट्यूम

माधव अगस्ती सिर्फ मिस्टर इंडिया तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने अपने करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनाया. फिल्म मिस्टर इंडिया के मोगेंबो का लुक आज भी उतना ही यादगार है जितना फिल्म का आइकॉनिक डायलॉग. ये लुक न सिर्फ एक कैरेक्टर की पहचान बना, बल्कि हिंदी सिनेमा में एक नया इतिहास भी लिख गया.

