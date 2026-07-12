IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप का कौन है जिम्मेदार? कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया

इंग्लैंड ने शनिवार को द रोज बाउल में पांचवें T20I में भारत के खिलाफ 56 रन से बड़ी जीत हासिल की और 4-0 से क्लीन स्वीप किया. इस जीत के साथ, इंग्लैंड ICC मेन्स T20I टीम रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गया और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इंडिया को हटा दिया. टीम इंडिया को ईशान किशन (56) और तिलक वर्मा (53) की फिफ्टी के बावजूद 20 ओवर में 201/8 पर खत्म होने के बाद इस फॉर्मेट में लगातार छठी हार का सामना करना पड़ा. कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस हार के लिए खराब फील्डिंग को जिम्मेदार ठहराया है.

दरअसल, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने साउथैम्प्टन में पांचवें T20I मैच में इंग्लैंड के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि "क्लस्टर" में विकेट खोना मेन इन ब्लू की हार का मुख्य कारण था. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोलते हुए अय्यर ने 258 के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम के बदले हुए बैटिंग अप्रोच पर जोर दिया. उन्होंने जोर दिया कि खराब फील्डिंग की वजह से भारतीय टीम मैच हार गई, साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के विकेटकीपर जोस बटलर और कप्तान हैरी ब्रूक के मैच जिताने वाले प्रदर्शन की भी तारीफ की, और कहा कि उनकी पारियों ने खेल का मोमेंटम बदल दिया.

"फील्डिंग पर काम करने की जरूरत"

उन्होंने कहा, "सीरीज से बहुत कुछ सीखा जा सकता है- कंडीशन, अवेयरनेस और एडजस्टमेंट. यह सबसे अच्छा विकेट था जिस पर हमने खेला, और जब हमने बैटिंग की तो हमारा अप्रोच अलग था।.पहले मैच से ही कंडीशन बदलते रहे. हमें प्रोफेशनल्स के तौर पर अवेयर रहने और एडजस्ट करने की जरूरत है. यह बताना जरूरी है कि हम क्या बेहतर कर सकते थे. फील्डिंग एक अहम रोल निभाती है, और हमें इस पर काम करने की जरूरत है."

"कैच छोड़ने का हमे हुआ नुकसान"

अय्यर ने आगे कहा, "खासकर विदेशों में, जहां मैदान का साइज अलग होता है. हमने कैच छोड़े जिसका हमें नुकसान हुआ. हम 220-225 रन का पीछा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हमने एक के बाद एक विकेट गंवाए. हम पार्टनरशिप बनाने के बजाय पीछा करने की कोशिश कर रहे थे. हमें बॉलर्स को टारगेट करना होगा और अपना टाइम लेना होगा. उनका एग्जीक्यूशन एकदम सही था. बटलर शानदार थे, और ब्रूक ने मोमेंटम बदल दिया. उस पार्टनरशिप ने मैच को संभाला."

इंग्लैंड ने रोज बाउल स्टेडियम में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसमें थ्री लायंस ने भारत को 56 रन से हराकर पांच मैचों की T20I सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने एकतरफा हार के बाद अपनी नंबर वन T20I टीम रैंकिंग भी गंवा दी.

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