Shree Charani: डेब्यू मैच में ही तहलका, श्री चरणी ने रच दिया इतिहास, रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम

Shree Charani, IND Women vs ENG Women, 1st T20I: मौजूदा समय में भारतीय महिला टीम इंग्लैंड के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. सीरीज का पहला मुकाबला 28 जून को नॉटिंघम में खेला गया. यहां भारतीय महिला टीम 97 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच की हीरो कप्तान और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना रहीं. जिन्होंने पारी का आगाज करते हुए 112 रनों की शतकीय पारी खेली. इसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से भी नवाजा गया.

मंधाना के अलावा भारतीय महिला टीम की तरफ से अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल रहीं श्री चरणी का प्रदर्शन भी काबिले तारीफ रहा. उन्होंने मैच के दौरान कुल 3.5 ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 3.13 की इकोनॉमी से 12 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक चार विकेट चटकाने में कामयाब रहीं. इस दौरान उनकी शिकार एलिस कैप्सी, सोफी एक्लेस्टोन, नैट साइवर-ब्रंट और लॉरेन बेल बनीं.

An unforgettable day ✨



Sree Charani earned her #TeamIndia T20I 🧢 and produced a result for the ages 👏



