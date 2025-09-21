विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: 'टॉस जीतने के बाद...', शोएब मलिक ने भारत से मुकाबले के पहले पाकिस्तान को बताया बड़ा गेम प्लान

Shoaib Malik on IND vs PAK Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लीग मुकाबले में सीट विकेट से मुकाबला जीता था और अब सुपर 4 में भिड़ेगा.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK: 'टॉस जीतने के बाद...', शोएब मलिक ने भारत से मुकाबले के पहले पाकिस्तान को बताया बड़ा गेम प्लान
Shoaib Malik on IND vs PAK Asia Cup 2025:
  • एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हाई-वोल्टेज मुकाबला होगा
  • टी20 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक चार में से तीन मैच जीते हैं
  • शोएब मलिक ने पाकिस्तान को टीम संयोजन और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी देने की सलाह दी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shoaib Malik on IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में दूसरी बार भारत-पाकिस्तान की टीमों के बीच हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को आयोजित होगा. भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक चार मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने 3 मैच अपने नाम किए हैं. सुपर-4 में टीम को हार्दिक से खासा उम्मीदें होंगी, लेकिन पांड्या इस टूर्नामेंट में अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. पांड्या से बतौर ऑलराउंडर देश को उम्मीदें हैं, लेकिन वह गेंदबाजी में भरपूर मौकों के बावजूद खास छाप नहीं छोड़ सके.

शोएब मलिक ने पाकिस्तान को बताया गेम प्लान (Shoaib Malik on IND vs PAK Match)

Tap Mad ऑफिसियल, यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए भारत के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले से पहले पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान ने कहा की चेयरमैन साहब गए, स्पोर्ट्स सयकोलॉजिस्ट आये आपके पास और बहुत बड़ा स्टाफ है आपके पास वो ठीक है वो सब कुछ करेंगे मोटीवेट करेंगे, लेकिन जो चीज करनी है सच में आपकों जो करना है वो है टॉस जीतकर दूसरे को पहले बैटिंग दो और टीम कम्बीनशन पर ध्यान देना होगा.

भारत सुपर-4 के अपने पहले मैच में आज पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगा (IND vs PAK Super 4)

भारत सुपर-4 के अपने पहले मैच में 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगा. टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के विरुद्ध 7 विकेट से जीत दर्ज कर चुकी है. भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 14 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 10 मुकाबले जीते, लेकिन अति-आत्मविश्वास से बचना होगा.

24 सितंबर को टीम इंडिया के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी. भारत ने इस टीम के खिलाफ 17 में से 16 मुकाबले जीते हैं. वहीं, 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में टीम इंडिया 21-9 के रिकॉर्ड के साथ उतरेगी, लेकिन सुपर-4 एक ऐसा स्टेज है, जहां टीम इंडिया के पास प्रयोग का बिल्कुल भी मौका नहीं होगा.

पांड्या ने यूएई के खिलाफ 1 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 10 रन देकर एक भी विकेट नहीं लिया. इसके बाद उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ 3 ओवर गेंदबाजी का मौका मिला, लेकिन 34 रन देकर सिर्फ एक ही विकेट ले सके. ओमान के विरुद्ध उन्होंने चार ओवरों में 26 रन देकर सिर्फ एक शिकार किया. वहीं, जब बल्लेबाजी में मौका मिला, तो ओमान जैसी टीम के खिलाफ महज एक रन ही बना सके.

हार्दिक पांड्या के अलावा, अब शुभमन गिल को भी फॉर्म में लौटना होगा, जो इस पूरी सीरीज में 20*, 10 और 5 रन की पारियां ही खेल सके हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Shoaib Malik, Suryakumar Ashok Yadav, Saim Ayub, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com