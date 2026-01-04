विज्ञापन
भारत-पाकिस्तान नहीं, यह टीम जीतेगी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब, शोएब अख्तर की भविष्यवाणी

Shoaib Akhtar predicts the winner of T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर भविष्यवाणी की है और उस टीम का नाम बताया है जो इस बार खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है.

  • टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू होगा और इसमें कई टीमें हिस्सा लेंगी
  • शोएब अख्तर ने साउथ अफ्रीका को इस टूर्नामेंट का संभावित विजेता मानते हुए टीम की ताकतों का जिक्र किया है
  • अख्तर ने डीकॉक और एनरिक नॉर्खिया की फॉर्म और वापसी को साउथ अफ्रीका की जीत के प्रमुख कारण बताया है
T20 World Cup 2026 Final Prediction: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज फरवरी में होने वाला है. 7 फरवरी से टी-20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. भारतीय टीम को टी-20 वर्ल्ड कप 2026  के लिए खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है लेकिन पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर ऐसा नहीं मानते हैं. अख्तर ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भविष्यवाणी की है और उस टीम के बारे में बात की है जो इस बार खिताब जीत सकती है. 

Photo Credit: IANS

पाकिस्तान के PTV स्पोर्ट्स पर बात करते हुए अख्तर ने उस टीम के बारे में अपनी राय दी है. अख्तर ने माना है कि इस बार का टी20 वर्ल्ड कप में उलटफेर होगा. इस बार मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीकी टीम खिताब जीत सकती है. 

अख्तर ने कहा, "देखिए अफ्रीकी टीम में बदलाव है.उनके पास डीकॉक हैं. जो इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं. एनरिक नॉर्खिया भी चोटों से जूझने के बाद हाल ही में क्रिकेट में जोरदार वापसी कर रहे हैं. टीम के पास बेहतरीन बल्लेबाज औऱ गेंदबाज हैं, इस टीम ने अपना इिताहस बदला है. अभी वो जीते न विश्व चैंपियंसशिप का खिताब, यह टीम मुझे तगड़ी लग ही है."

'रावलपिंडी एक्सप्रेस' ने इसके अलावा भारतीय टीम को लेकर भी बात की और कहा, "रोहित-कोहली के न होने से फर्क पड़ेगा. लेकिन भारतीय टीम के पास बेहतरीन टैलेंट हैं. भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है. ऐसे में मुझे लगता है कि टीम इंडिया पर फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन सूर्यकुमार यादव को रन बनाने होंगे. सूर्या भारत के लिए अहम खिलाड़ी हैं और वह एक गेम चेंजर हैं. भारत को यदि खिताब को बचाया है तो उनके अहम खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव को रन बनाने होंगे. वह टी-20 में , जब तेजी से रन बनाने की बात होती है तो वह भारत के अहम खिलाड़ी है."

