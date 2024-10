PAK vs ENG, Babar Azam: दूसरे टेस्ट में बाबर की जगह कौन खेलेगा? शोएब अख्तर ने बता दिया

Shoaib Akhtar on Babar Azam: बाबर आजम (Babar Azam) को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर किया जा सकता है. ईएसपीएन के रिपोर्ट के अनुसार दूसरे टेस्ट में बाबर को इलेवन में जगह नहीं मिलेगी. ऐसे में अब सवाल उठता है कि दूसरे टेस्ट में बाबर की जगह किसे शामिल किया जा सकता है. वहीं, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर ने दूसरे टेस्ट मैच को लेकर रिएक्ट किया है. दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की टीम क्या बदलाव कर सकती है इसको लेकर अख्तर ने अपनी राय दी है. पाकिस्तान के PTV स्पोर्ट्स पर बात करते हुए अख्तर ने दूसरे टेस्ट मैच कोलेकर कहा " देखिए मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी जातेगी."

'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से विख्यात अख्तर ने इमाम-उल-हक (Imam-ul-Haq) की वकालत की है और माना है कि इमाम को दूसरे टेस्ट में मौका मिल सकता है. पूर्व गेंदबाज ने कहा, "जब इमाम टीम में थे तो शान मसूद टीम में नहीं थे. लेकिन अब इमाम टीम में नहीं हैं तो शान मसूद टीम में है. मुझे लगता है कि इमाम को दूसरे टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है." (Who Will be Babar Azam replacement in 2nd Test)

शोएब अख्तर ने अपनी राय देते हुए कहा, "देखिए अब मैं यह कहूंगा कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच इस तरह से खेले कि उन्होंने पहले टेस्ट से कुछ सीखा है. लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच भी जीतेगा लेकिन मैं यह उम्मीद कर सकता हूं कि थोड़ी तो बेहतर क्रिकेट पाकिस्तान खेलेगा. कोशिश ये करनी चाहिए खासकर पाकिस्तान बोर्ड को की अब यहां से पाकिस्तान टीम को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का मौका मिले. एक साल में कम से कम 14 टेस्ट मैच..या तो आप बाहर जाएं या फिर किसी टीम को अपने घर पर बुलाएं. लेकिन टेस्ट मैच पाकिस्तान को ज्यादा खेलने होंगे."

पूर्व पाक गेंदबाज ने कहा, पाकिस्तान की टीम टेस्ट में बेहद ही खराब है. पाकिस्तान की टीम रोड पर कब आएगी, यह कहना मुश्किल है लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ तो पाकिस्तान टीम सुधार करें."

इसके अलावा अख्तर ने बाबर आजम को लेकर भी बात की और कहा कि मुझे लगता है कि बाबर की बल्लेबाजी तकनीक में खराबी आई है. उन्हें उसपर काम करना होगा. वो एक बेहतर बल्लेबाज हैं लेकिन उन्हें अपने अंदर सीखने की ललक को बनाए रखना होगा.

बता दें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर को मुल्तान में ही खेला जाएगा. पहले टेस्ट में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने एक पारी और 47 रन से हरा दिया था.