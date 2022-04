IPL 2022 : शिवम दुबे और रोबिन उथप्पा ने रचा इतिहास, दोनों ने मिलकर लगाए 14 छक्के

यह पढ़ें- ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन को मिला खास सम्मान, बनें इस साल के सर्वश्रेष्ठ T20I क्रिकेटर, पढ़ें पूरी खबर

एक समय चेन्नई का स्कोर 36 रन पर दो विकेट हो गया था. 19 रन पर पहला विकेट ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में गिरा इसके बाद मोइन अली 36 के स्कोर पर रन आउट हो गए. बैंगेलोर के लिए सबसे महंगे गेंदबाज आकाश दीप रहे जिन्होंने अपने निर्धारित 4 ओवरों में 58 रन दिए. किसी भी मैच में 11 से 20 ओवर के बीच में ये तीसरे सबसे ज्यादा रन बने हैं.

Most runs in overs 11-20 in an inngs in IPL

172 RCB vs GL Bengaluru 2016 162 PBKS vs CSK Cuttack 2014 156 CSK vs RCB Mumbai DYP 2022 155 CSK vs RR Chennai 2010

शिवम दुबे ने 95 रनों की पारी खेली अपनी पारी के दौरान उन्होंने 46 गेंदों का सामना किया. पारी में शिवम ने 8 छक्के लगाए और 5 चौके. रोबिन उथप्पा ने भी अपने करियर का बेस्ट स्कोर बनाया. इससे पहले उनका करियर बेस्ट 87 था. उथप्पा ने 50 गेंदों में 88 रन बनाए उन्होंने अपनी पारी के दौरान 9 छक्के और 4 चौके लगाए.