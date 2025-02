चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में इन 10 बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे अधिक रन, टॉप 10 में 3 भारतीय भी शामिल

Top 10 Batsmen In World Who Scored Most Runs In ICC Champions Trophy History: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से हो रहा है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला बुधवार को मेजबान टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची स्थित नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला नौ मार्च को लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित होगा. दुनिया भर के फैंस आगामी सीजन को लेकर काफी उत्साहित हैं. टूर्नामेंट के आगाज से पूर्व बात करें यहां दुनिया भर के किन 10 बल्लेबाजों ने सर्वाधिक रन बनाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का खास कारनामा पूर्व कैरेबियन बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम दर्ज है. जिन्होंने 2002 से 2013 के बीच 17 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 17 पारियों में वह 52.73 की औसत से 791 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और एक अर्धशतक निकला.

महेला जयवर्धने (श्रीलंका)

दूसरे स्थान पर पूर्व श्रीलंकाई कप्तान महेला जयवर्धने काबिज हैं. जयवर्धने ने 2000 से 2013 के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के कुल 22 मैचों में हिस्सा लिया. इस बीच 21 पारियों में वह 41.22 की औसत से 742 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से पांच अर्धशतक निकले.

शिखर धवन (भारत)

प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिकार धवन हैं. धवन ने यहां 2013 से 2017 के बीच 10 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 10 पारियों में वह 77.88 की औसत से 701 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और तीन अर्धशतक निकले.

कुमार संगाकारा (श्रीलंका)

चौथे स्थान पर कुमार संगाकारा काबिज हैं. संगाकारा ने 2000 से 2013 के बीच श्रीलंका की तरफ से 22 मैचों में शिरकत किया. इस बीच वह 21 पारियों में 37.94 की औसत से 683 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और चार अर्धशतक निकला.

सौरव गांगुली (भारत)

पांचवें पायदान पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का नाम आता है. जिन्होंने यहां 1998 से 2004 के बीच 13 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 11 पारियों में वह 73.88 की औसत से 665 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और तीन अर्धशतक निकले.

जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)

चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले छठवें बल्लेबाज जैक्स कैलिस हैं. कैलिस ने अफ्रीकी टीम की तरफ से शिरकत करते हुए यहां 17 पारियों में 46.64 की औसत से 653 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका व्यक्तिगत सर्वोच्च प्रदर्शन नाबाद 113 रनों का रहा है.

राहुल द्रविड़ (भारत)

टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले सातवें बल्लेबाज पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ हैं. द्रविड़ ने यहां 15 पारियों में 48.23 की औसत से 627 रन बनाए हैं. इस बीच उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 76 रनों का रहा है.

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले आठवें बल्लेबाज पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग हैं. पोंटिंग ने यहां 18 पारियों में 39.53 की औसत से 593 रन बनाए हैं. जहां उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन नाबाद 111 रनों का रहा है.

शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज)

लिस्ट में नौवें स्थान पर पूर्व कैरेबियन दिग्गज शिवनारायण चंद्रपॉल काबिज हैं. चंद्रपॉल ने वेस्टइंडीज की तरफ से यहां 16 पारियों में जलवा बिखेरते हुए 53.36 की औसत से 587 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन 74 रनों का रहा है.

सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)

10वें पायदान पर सनथ जयसूर्या का नाम आता है. जिन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका के लिए 20 पारियों में 29.77 की औसत से 536 रन बनाए हैं. इस दौरान उनकी नाबाद 102 रनों की पारी सर्वश्रेष्ठ पारी रही है.

ये 10 बल्लेबाज चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में अपनी शानदार पारियों और अहम मौकों पर किए गए प्रदर्शन के लिए हमेशा याद किए जाते हैं.

यह भी पढ़ें- बाबर आजम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 रन बनाते ही क्रिकेट के इतिहास में हो जाएंगे अमर