शिखर धवन ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भरी हुंकार, कहा- अगले दौरे से जब सीनियर खिलाड़ी वापस आएंगे..

IND vs NZ 3rd ODI: भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने बुधवार को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज (India vs New Zealand) में टीम की हार के बाद कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों का मुकाबला (IND vs BAN) भारत में अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप (World Cup 2023) की तैयारियों के हिसाब से ‘अधिक व्यावहारिक दौरा' होगा. सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच बारिश से धुल जाने के कारण भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज 0-1 से हार गया.

हालांकि बारिश ने भारत को सीरीज में बड़े अंतर से हारने से बचा लिया. जीत के लिए महज 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 18 ओवर में एक विकेट 104 रन बना लिए थे. टीम डीएलएस मेथड से 50 रन आगे थी. मैच में अगर दो ओवर और (20 ओवर) हुए होते तो न्यूजीलैंड की जीत लगभग सुनिश्चित थी.

धवन ने मैच के बाद कहा, “बांग्लादेश के आगामी दौरे पर सीनियर खिलाड़ियों की वापसी होगी. वर्ल्ड कप की तैयारियों के हिसाब से वह अधिक व्यावहारिक दौरा होगा.”

टीम में जूनियर खिलाड़ियों के बारे में पूछे जाने पर धवन ने कहा, “मैच के दौरान ऐसी चीजों को समझना जरूरी है कि गेंद को कहाँ पिच करना है और क्या लंबाई रखनी है. हम युवा टीम हैं और उन्होंने (युवा खिलाड़ियों) अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करना सीख लिया होगा. हमने शॉर्ट गेंदे अधिक डाली.”

उन्होंने कहा, “जब परिस्थितियां अनुकूल ना तो हमें साझेदारी बनाने पर ध्यान देना होगा.”

इस दौरे पर छह मैचों (तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे) में से सिर्फ दो का नतीजा निकल सका. धवन ने उम्मीद जताई की बांग्लादेश में मौसम अच्छा होगा.

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने इस दौरान शानदार तरीके से टीम का नेतृत्व किया और चतुराई से अपने गेंदबाजों में बदलाव किया.

उन्होंने कहा, “हम जब भी क्रिकेट खेलते है तब खुद से बेहतर करना चाहते है. बारिश से प्रभावित मैचों में भी हमने अच्छा किया. हम जानते थे कि 20 ओवरों पर ही नतीजा निकलेगा. पिछले कुछ सप्ताह से ऐसा मौसम हमारा पीछा कर रहा है.”

उन्होंने गेंदबाजों का समर्थन करते हुए कहा, “डेरिल मिशेल (25 रन पर तीन विकेट) लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे है. एडल मिलने (57 रन पर तीन विकेट) मामूली तौर पर चोटिल थे लेकिन लय में होने के कारण मैच खेलना चाहते थे. अब हमारा ध्यान आगामी टेस्ट सीरीज पर होगा.”

