IPL 2026 Auction: वैभव सूर्यवंशी के बाद अब इन 5 युवा खिलाड़ियों पर रहेगी नजर, ऑक्शन में मचा सकते हैं खलबली

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा. इस बार कौन से खिलाड़ी किस टीम में जाएंगे. यह देखना दिलचस्प रहने वाला है. बता दें कि पिछले आईपीएल ऑक्शन में वैभव सूर्यवंशी बतौर युवा खिलाड़ी आकर्षण का केंद्र थे. सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. वैभव सिर्फ 13 साल की उम्र में आईपीएल ऑक्शन का हिस्सा रहे थे. अब इस आईपीएल ऑक्शन में जानते हैं उन 5 युवा खिलाड़ियों के बारे में जिसपर फ्रेंचाइजी दांव लगाने की कोशिश करेंगे.

सात्विक देशवाल (भारत) - 18 साल 263 दिन

सात्विक देशवाल एक ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने पांडिचेरी प्रीमियर लीग में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था. ओसुडु अकॉर्ड वॉरियर्स के लिए खेलते हुए, देशवाल ने अपनी अनुशासित गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्ले से उपयोगी योगदान से IPL स्काउट्स को प्रभावित किया है. हालांकि उन्होंने सीनियर घरेलू स्तर पर पांडिचेरी का प्रतिनिधित्व नहीं किया है, लेकिन देशवाल की काबिलियत ने उन्हें एक दिलचस्प खिलाड़ी बना दिया है. वह पिछले IPL सीज़न में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे, एक नेट बॉलर के तौर पर मौजूद रहे थे. देशवाल IPL 2026 की ऑक्शन में ₹30 लाख के बेस प्राइस पर उपलब्ध होंगे.

आरएस अंब्रीश (भारत) - 18 साल और 202 दिन

आरएस अंब्रीश IPL 2026 ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ियों में से एक होंगे. सिर्फ 18 साल के, तमिलनाडु के इस बल्लेबाज ने जूनियर लेवल पर पहले ही काफी अच्छा प्रदर्शन किया. अंब्रीश युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के टीममेट हैं और उस इंडिया अंडर-19 टीम का हिस्सा थे जिसने इंग्लैंड का दौरा किया था. अंब्रीश ने अंडर-19 में 8 यूथ वनडे खेले, जिसमें 125 रन बनाए. इस दौरान उनकी औसत 31.25 की रही. अंब्रीश गेंदबाजी में भी काफी प्रभावी रहे हैं. उनके नाम 10 विकेट दर्ज है. यूथ टेस्ट में तीन मैचों में उनकी औसत 29 रही है और उन्होंने 6 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की है. आरएस अंब्रीश, IPL 2026 के ऑक्शन में ₹30 लाख की बेस प्राइस के साथ जाएंगे.

वहीदुल्लाह जादरान (अफगानिस्तान) - 18 साल और 31 दिन

वहीदुल्लाह जादरान IPL 2026 ऑक्शन के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के विदेशी खिलाड़ी हैं. यह 18 साल का अफगानिस्तानी बल्लेबाज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और क्लीन हिटिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं. वहीदुल्लाह अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम के मुख्य खिलाड़ियों में से एक हैं. वहीदुल्लाह को पहले से ही फ्रेंचाइजी क्रिकेट का कुछ अनुभव है. उन्होंने ILT20 2025 में गल्फ जायंट्स के लिए 2 मैच खेले और अफगानिस्तान में शपेगेजा क्रिकेट लीग में भी अच्छा प्रदर्शन किया, 18 साल के जादरान ने अपनी नियंत्रित बल्लेबाजी से अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा परिपक्वता दिखाई है. जादरान ने 19 टी-20 मैचों में कुल 28 विकेट लिए हैं और तेज़ी से रन बनाने की उनकी काबिलियत उन्हें IPL टीमों के लिए एक रोमांचक विकल्प बनाती है. वाहिदुल्लाह की बेस प्राइस ₹30 लाख है.

साहिल पराख (भारत) - 18 साल और 192 दिन

साहिल पराख 18 साल के भारतीय टैलेंट हैं जिन पर IPL 2026 के ऑक्शन में नज़र रहेगी. वह बाएं हाथ के बल्लेबाज़ और लेग-ब्रेक बॉलर हैं. टैलेंटेड साहिल तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की यूथ ODI सीरीज़ में धमाकेदार बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोरी थी. उन्होंने दूसरे मैच में नाबाद 109 रन बनाए. साहिल ने यूथ क्रिकेट में 57.08 की औसत से 685 रन बनाए हैं, जिसमें एक सेंचुरी और 5 फिफ्टी शामिल हैं. उन्होंने 15 मैचों में 5/30 के बेस्ट आंकड़े के साथ 25 विकेट लिए हैं. हाल ही में, साहिल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए अपना T20 डेब्यू किया. IPL ऑक्शन में ₹30 लाख की बेस प्राइस के साथ मौजूद रहेंगे.

बयांडा मजोला (साउथ अफ्रीका) - 18 साल और 342 दिन

बयांडा मजोला साउथ अफ्रीका के एक युवा, होनहार तेज़ गेंदबाज़ हैं. सिर्फ़ 18 साल के इस युवा के पास बेहतरीन गति, स्विंग और सटीकता है. मजोला, साउथ अफ्रीका की अंडर-19 टीम का हिस्सा हैं और एक उभरते हुए सितारे हैं. उन्होंने 2025 की ऑक्शन में चुने जाने वाले पहले SA20 का हिस्सा रहे थे. बयांडा मजोला की तेज़ गति और गेंद को स्विंग कराने की क्षमता ने अलग-अलग लीग के टैलेंट स्काउट्स का ध्यान खींचा है.

फ्रेंचाइज़ियां हमेशा युवा तेज़ गेंदबाज़ों की तलाश में रहती हैं, इसलिए मजोला को IPL 2026 की ऑक्शन में फ्रेंचाइजी टीम में शामिल करने के लिए होड़ लगा सकेत हैं. बयांडा ₹30 लाख के बेस प्राइस के साथ मौजूद रहेंगे.

(नोट- खिलाड़ियों की उम्र 14 दिसंबर 2025 के आधार पर है.)