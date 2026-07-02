100 दिन में शाहरुख खान का सपना हुआ पूरा तो जय शाह का किया शुक्रिया, अमेरिका में बनकर तैयार हुआ स्टेडियम

शाहरुख खान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का शुक्रिया अदा किया है क्योंकि किंग खान का एक सपना पूरा होने जा रहा है. लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स के मालिक किंग खान की इस अमेरिकी फ्रेंचाइजी का एलए के पोमोना में क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार है, वो भी सिर्फ 100 दिनों के अंदर. यह अमेरिका में क्रिकेट के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है. बता दें, इसी स्टेडियम को ओलंपिक के मैचों की मेजबानी करनी है.
शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर लिखा,"जो एक सपने की तरह शुरू हुआ था... आज वह हकीकत बन गया. आप सभी का नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड, LA में स्वागत है. यह जगह सिर्फ़ स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट और परिवारों के लिए भी बनी है... और ऐसी यादें जो हमेशा रहेंगी. जय भाई का खास शुक्रिया, इतना सपोर्ट करने के लिए." "यह LA के लिए, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए, और नाइट राइडर्स परिवार के लिए है. पर्पल और गोल्ड पर यकीन करें."
What started as a dream… turns into reality today.— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 1, 2026
Welcoming you all to the Knight Riders Cricket Ground, LA.
A place built not just for sports but also entertainment and for families… and memories that last forever.
Special thanks to Jaybhai who has been too kind through… pic.twitter.com/5WEBSEHyOh
पूर्वी LA काउंटी कम्युनिटी में फेयरप्लेक्स में मौजूद नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड, मेजर लीग क्रिकेट टीम का पहला स्थाई पता है. फ्रेंचाइजी ने पिछले तीन सीज़न अलग मैदान पर खेले थे. नाइट राइडर्स इस नए वेन्यू पर पहला मुकाबला वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ खेलेगी.
मेजर लीग क्रिकेट के CEO जॉनी ग्रेव ने कहा,"हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हैं, सिर्फ अमेरिका में बड़े नहीं हैं." "देश में इस स्पोर्ट को बढ़ाना हमारे मिशन का हिस्सा है."
खास मकसद से बनाया गया क्रिकेट ग्राउंड नींव रखने के लगभग 100 दिन बाद बनकर तैयार हुआ. क्रू ने इस एरिया को आकार देने के लिए लगभग 32,000 मीट्रिक टन मिट्टी हटाई, जो मेजर लीग बेसबॉल या NFL फील्ड से बहुत बड़ा है. यह जगह अपने पहले कंस्ट्रक्शन फेज में है. करीब एक साल में, फेज 2 में एक प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सेंटर शामिल होगा. फेज 3 में तैयारियों को आखिरी रूप दिया जाएगा.
इस मौके पर नाइट राइडर ग्रुप के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा,"दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल, खासकर SoCal जैसे बाजार में नंबर 1 बाजार में आना, हमें कुछ खास बनाने का अवसर और मंच देता है." पोमोना एकमात्र स्टेडियम है जिसे नाइट राइडर्स ग्रुप ने बनाया है. अमेरिका में अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम टेक्सास, फ्लोरिडा और उत्तरी कैरोलिना में हैं.
यह भी पढ़ें: चेन्नई सुपर किंग्स की नजर हार्दिक पांड्या पर? मुंबई के साथ ट्रेड की खबरों पर CSK सीईओ ने तोड़ी चु्प्पी
यह भी पढ़ें: 'उस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा' सुनील गावस्कर ने वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के बढ़ते इंतजार पर दिया बड़ा बयान
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं