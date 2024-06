बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान से होगी छुट्टी? शाहिद अफरीदी का आया बयान, VIDEO

Shahid Afridi, We do not have replacements for Babar Azam and Mohammad Rizwan: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन से ग्रीन टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर चिढ़े हुए हैं. उनका मानना है कि अगर ये खिलाड़ी ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं तो नए खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया जाए. यही नहीं कई खिलाड़ियों की राय है कि मौजूदा टीम से कम से कम आधे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए जो लगातार टीम के हार का कारण बन रहे हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहे उठापटक के बीच पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का बड़ा बयान सामने आया है. @anngrypakiistan नाम के एक शख्स ने उनका खास वीडियो साझा किया है. जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं या जो सोर्सेज से पता चल रहा है. उसमें बताया जा रहा है कि वो 8 से 9 खिलाड़ियों को हटाने वाले हैं.'

शाहिद अफरीदी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'ऐसा नहीं होता है. आप 8 से 9 खिलाड़ियों को तब हटाते हैं. जब आपकी टीम में 8 से 9 लड़के बैठे होते हैं. अगर आप बाबर को हटाने की बात कर रहे हो एक खिलाड़ी के तौर पर तो आप पहले ये सोचो की बाबर जैसा प्लेयर है हमारे पीछे.'

अफरीदी का मानना है बाबर और रिजवान को हटाने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे पास उनके जैसे खिलाड़ी हैं. यह फैसले तब लिए जाते हैं जब टीम के पास बैकअप के तौर पर कई बड़े खिलाड़ी होते हैं. जिनसे भविष्य में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होती है.

अफरीदी ने घरेलू क्रिकेटरों कि भी चर्चा की है. उनका मानना है कि हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए. वह पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं. अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को अच्छे खिलाड़ी नहीं मिलेंगे.

