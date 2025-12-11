विज्ञापन
वसीम अकरम नहीं, शाहीन अफरीदी ने इस विदेशी गेंदबाज को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का लीजेंड

Mitchell Starc vs Wasim Akram: पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने चौंका दिया है. अफरीदी ने उस गेंदबाज के बारे में अपनी राय दी है जिसे वो अपने करियर में सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं.

Shaheen Afridi on Mitchell Starc vs Wasim Akram:
  • अफरीदी ने स्टार्क को अपना सबसे पसंदीदा तेज गेंदबाज बताया है, जिनसे उन्हें स्विंग गेंदबाजी की प्रेरणा मिली
  • अफरीदी ने 2015 वर्ल्ड कप के दौरान स्टार्क की गेंदबाजी को देखकर अपनी स्विंग गेंदबाजी तकनीक विकसित की थी
  • उस समय शाहीन पाकिस्तान की अंडर-16 टीम के साथ थे और स्टार्क को बेहतरीन फॉर्म में देखकर कई बातें सीखी
Shaheen Afridi on Mitchell Starc: पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने उस गेंदबाज के बारे में बात की है जिसकी गेंदबाजी को देखकर उन्होंने स्विंग गेंद डालने में महारात हासिल की. शाहीन ने वसीम अकरम का नाम नहीं लिया है बल्कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को अपने सबसे फेवरेट गेंदबाज करार दिया है जिसकी गेंदबाजी देखकर उन्हें स्विंग गेंदबाजी करने की प्रेरणा मिली. ICC वेबसाइट के हवाले से आफरीदी ने कहा, "स्टार्क एक लेजेंड हैं. जब 'स्टार्सी' 2015 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तब मैं अंडर-16 पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा था, इसलिए... मैंने उन्हें फॉलो किया और कई बार उनकी तरह से गेंद स्विंग कराने की कोशिश की. उन्होंने उस पूरे वर्ल्ड कप में फुल लेंथ गेंदें फेंकीं और उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली."

पाकिस्ताननी तेज गेंदबाज ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा कि "उस समय वह पाकिस्तान की जूनियर टीम के साथ टूर पर थे, और स्टार्क को अपने बेहतरीन फॉर्म में देखकर उन्हें एक अच्छे तेज़ गेंदबाज़ बनने की बारीकियां सीखने में मदद मिली."

अफरीदी स्टार्क के करियर पर करीब से नज़र रखते हैं और जब भी इंटरनेशनल लेवल पर उनकी मुलाकात होती है, तो वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से बात ज़रूर करते हैं. शाहीन ने स्टार्क को लेकर कहा, "पिछली बार जब हमने बात की थी, तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने उन्हें (2015 में) देखा था... और इसीलिए मैं बल्लेबाजों को फुल लेंथ गेंदें फेंकता हूं.  मैं कह सकता हूं कि वह किसी भी युवा के लिए रोल मॉडल हैं,  वह कई सालों से ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं.

मिचेल स्टार्क इंग्लैंड के खिलाफ चल रही एशेज सीरीज़ के पहले दो मैचों में ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन परफॉर्मर्स में से एक रहे हैं, 35 साल के इस खिलाड़ी ने 18 विकेट लिए हैं और दो प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ में 2-0 की बढ़त बना ली है.

