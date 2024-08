IPL 2025: आखिर किस मुद्दे पर भिड़ गए शाहरुख खान और नेस वाडिया? अपने स्टार खिलाड़ियों को बचाने की चल रही है जंग

Shah Rukh Khan Heated Argument Ness Wadia: देश में आईपीएल के अगले संस्करण की तैयारियां जोरो पर हैं. यही वजह है कि सभी टीमों के मालिकों को बीते कल (31 जुलाई) आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल के साथ होने वाली बैठक के लिए बुलाया गया था. यहां आगामी सीजन के लिए कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली थी. रिपोर्ट की माने तो उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई है, बल्कि एक नया विवाद खड़ा हो गया है. कोलकाता नाईट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान और पंजाब किंग्स के सह मालिक नेस वाडिया के बीच कुछ तल्ख बाते हुई हैं. इससे आईपीएल ऑक्शन का माहौल थोड़ा गरम हो गया है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक कई आईपीएल टीमों के मालिक आगामी ऑक्शन में इच्छुक नहीं हैं. उनका मानना है कि अगर ऑक्शन होता है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए. बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की भी कुछ यही सोच है, जबकि नेस वाडिया का विचार उनसे बिल्कुल विपरीत है. वह आगामी आईपीएल ऑक्शन के पक्षधर हैं. यही वजह है कि वह शाहरुख के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों के रिटेन किए जाने वाले विचार से सहमत नहीं हैं. इसी मुद्दे को लेकर दोनों शख्स के बीच तीखी बहस हुई है.

Shah Rukh Khan had a heated conversation with Punjab Kings' Ness Wadia.



- Ness was against too many retentions! (Cricbuzz). pic.twitter.com/KrGXFaTmTh