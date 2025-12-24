शेफाली वर्मा का धमाका, T20I में 8वीं बार जीता 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड, जानें टॉप पर कौन?

भारत और श्रीलंका महिला टीम के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते मंगलवार (23 दिसंबर 2025) को विशाखापत्तनम में खेला गया. जहां भारतीय महिला टीम 49 गेंद शेष रहते 7 विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच की हीरो विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (Shafali Verma) रहीं. जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी का आगाज किया. इस बीच 34 गेंद में 202.94 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 69 रन बनाने में कामयाब रहीं. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 11 चौके और एक खूबसूरत छक्का देखने को मिला. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से भी नवाजा गया.

T20I क्रिकेट में 8वीं बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनी शेफाली

शेफाली वर्मा ने देश के लिए खबर लिखे जाने तक कुल 92 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच वह अपने बेहतरीन खेल के बदौलत आठ बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल करने में कामयाब हुई हैं. पहले स्थान पर पूर्व कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) का नाम आता है. जिन्होंने T20I क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 12 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल किया है. मिताली के बाद दूसरे स्थान पर मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) काबिज हैं. कौर को 11 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला है.

भारतीय महिला टीम की तरफ से T20I में सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने वाली खिलाड़ी

12 बार - मिताली राज

11 बार - हरमनप्रीत कौर

08 बार - शेफाली वर्मा

भारतीय महिला टीम को मिली जीत

बात करें दूसरे T20I मुकाबले के परिणाम के बारे में तो विशाखापत्तनम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई महिला टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 128 रन बनाने में कामयाब हुई थी. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए हर्षिता समरविक्रमा सर्वोच्च स्कोरर रहीं. जिन्होंने 32 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से चार चौके देखने को मिले.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 129 रनों के लक्ष्य को भारतीय महिला टीम ने 11.5 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पारी का आगाज करते हुए शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में जहां 69 रनों की नाबाद विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जेमिमा रोड्रिग्स ने 15 गेंदों में 26 रनों का योगदान दिया.

