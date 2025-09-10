विज्ञापन
विशेष लिंक

AFG vs HK: अजमतुल्लाह उमरजई- सेदिकुल्लाह अटल ने मिलकर T20I में बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai record: अफगानिस्तान ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है. इस टीम ने आबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए उद्घाटन मैच में हांगकांग को 94 रन से रौंदा.

Read Time: 2 mins
Share
AFG vs HK: अजमतुल्लाह उमरजई- सेदिकुल्लाह अटल ने मिलकर T20I में बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने
Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai record in T20I:

Afghanistan vs Hong Kong: एशिया कप 2025 के पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हरा दिया. पहले मैच में अजमतुल्लाह उमरजई- सेदिकुल्लाह अटल ने मिलकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसने विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया है. दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए केवल 35 गेंदों पर 82 रन जोड़े, ऐसा करते ही दोनों बल्लेबाज एशिया कप टी20I के इतिहास में पांचवें विकेट या उससे नीचले क्रम पर किसी जोड़ी द्वारा की गई सबसे बड़ी साझेदारी करने का रिकॉर्ड बना दिया है. दोनों बल्लेबाजों ने हांगकांग के खिलाफ मैच में अर्धशतकीय पारी खेली और इस कारनामेंट को अंजाम देने में सफल रहे. (Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai record)

ऐसा कर दोनों ने शोएब मलिक और सरफ़राज़ अहमद की पाकिस्तानी जोड़ी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2016 में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ़ 70 रन जोड़े थे. अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने सिर्फ़ 20 गेंदों में एक महत्वपूर्ण अर्धशतक जड़ा. यह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में किसी अफ़ग़ान बल्लेबाज़ की ओर से सबसे तेज़ अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 

अफगानिस्तान ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है. इस टीम ने आबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए उद्घाटन मैच में हांगकांग को 94 रन से रौंदा. यह टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में रनों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी जीत थी.

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट खोकर 188 रन बनाए. इसके जवाब में हांगकांग की टीम निर्धारित ओवरों में नौ विकेट खोकर सिर्फ 94 रन ही बना सकी.

एशिया कप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, जिसने साल 2022 में शारजाह में हांगकांग के विरुद्ध 155 रन से जीत दर्ज की थी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com