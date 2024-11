सावधान टीम इंडिया! एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में आए 2 नए महारथी, आंकड़े देख दहल जाएंगे आप

Australia Has Announced Their 14 Member Squad For 2nd Test Against India: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का दूसरा मुकाबला छह दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. आगामी मुकाबले के लिए कंगारू टीम ने अपनी 14 सदस्यीय टीम में दो नए खिलाड़ियों की एंट्री की है. ये दोनों खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड के साथ-साथ ऑलराउंडर खिलाड़ी ब्यू वेबस्टर हैं. बोलैंड से तो हर कोई अच्छी तरह से परिचित है, लेकिन ब्यू वेबस्टर को बहुत कम लोग जानते हैं, तो बता दें कि मार्श की चोट को देखते हुए उन्हें टीम में शामिल किया गया है. वेबस्टर भी मार्श की तरह ही बल्ले और गेंद से जलवा बिखरने में माहिर हैं. जिनकी मौजूदा उम्र 30 साल है.

ब्यू वेबस्टर का घरेलू क्रिकेट करियर

बात करें ब्यू वेबस्टर के घरेलू क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने अबतक 93 फर्स्ट क्लास, 54 लिस्ट ए और 89 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से फर्स्ट क्लास की 159 पारियों में 37.83 की औसत से 5297 रन निकले हैं. वहीं लिस्ट ए की 48 पारियों में 31.35 की औसत से 1317 और टी20 की 75 पारियों में 27.16 की औसत से 1630 रन बनाए हैं.

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 142 पारियों में 37.39 की औसत से 148, लिस्ट ए की 45 पारियों में 31.02 की औसत से 44 और टी20 की 45 पारियों में 43.71 की औसत से 21 विकेट चटकाए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 12 और लिस्ट ए क्रिकेट में एक शतक दर्ज है.

बोलैंड का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बोलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में शिरकत कर चुके हैं. मगर पहले टेस्ट मैच के लिए उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला था. उन्होंने कंगारू टीम के लिए अबतक 10 टेस्ट, 14 वनडे और तीन टी20 मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनको टेस्ट की 19 पारियों में 20.34 की औसत से 35, वनडे की 13 पारियों में 45.31 की औसत से 16 और टी20 की तीन पारियों में 30.00 की औसत से तीन विकेट हाथ लगे हैं.

दूसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की 14 सदस्यीय टीम

पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल मार्श, नाथन मैकस्वीनी, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क और ब्यू वेबस्टर.

