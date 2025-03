'लगता है मैंने...', बिल गेट्स के बाद अब सचिन तेंदुलकर के साथ सत्या नडेला खेलना चाहते हैं ये अजीबोगरीब खेल

Satya Nadella Expressed His Desire To Play 'Crennis' With Sachin Tendulkar: खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ खास मुलाकात की थी. इस दौरान दोनों दिग्गजों ने 'क्रेनिस' का लुत्फ उठाया था. अब माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्या नडेला ने भी तेंदुलकर के साथ 'क्रेनिस' खेलने की इच्छा जताई है. 57 वर्षीय नडेला ने सचिन तेंदुलकर की तरफ से साझा किए गए वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, 'लगता है मैंने अपना अगला खेल ढूंढ लिया है! मैं आपके साथ क्रेनिस में हाथ आजमाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं सचिन.'

क्या है 'क्रेनिस'?

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 'क्रेनिस' कौन सा खेल होता है. तो ज्यादा परेशान नहीं होइये. 'क्रेनिस' कोई खेल नहीं है, बल्कि सचिन तेंदुलकर की तरफ से क्रिकेट और टेनिस को मिलाकर बनाया गया एक नाम है.

Looks like I found my next sport! I look forward to trying my hand at Crennis with you both @sachin_rt @BillGates 😊 — Satya Nadella (@satyanadella) March 22, 2025

हाल ही में भारतीय दिग्गज ने बिल गेट्स के साथ टेनिस खेलते हुए अपना एक वीडियो एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया था. जिसमें वह टेनिस कोर्ट में रैकेट को बल्ले की तरह पकड़े हुए नजर आए थे.

Sport teaches us teamwork, life demands the same. Crennis was fun, but the real action is brewing with Sachin Tendulkar Foundation & Gates Foundation. pic.twitter.com/Khrf6pCbUu — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 21, 2025

यहां जब बिल गेट्स ने उनके इस अजीबोगरीब एक्शन पर सवाल किया और पूछा, 'मैंने सोचा था हम टेनिस खेलेंगे.' इसपर सचिन ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मैंने कहा था क्रेनिस.'

सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है वीडियो

सचिन तेंदुलकर और बिल गेट्स का यह वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और अपना विचार भी साझा कर रहे हैं. वीडियो के अंत में दोनों दिग्गजों को मुंबई के फेमस फास्ट फूड वड़ा पाव का आनंद उठाते हुए भी देखा गया था.

वीडियो शेयर करते हुए सचिन ने लिखी दिल की बात

भारतीय दिग्गज ने इस वीडियो को साझा करते हुए इसके कैप्शन में लिखा है, 'खेल हमें टीम वर्क सिखाता है. हमारा जीवन भी यही चाहता है. क्रेनिस काफी मजेदार था, लेकिन असली रोमांच सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर चल रहा है.'

