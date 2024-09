छोटे भाई का शतक देख बाहुबली बने सरफराज खान, मनाया ऐसा जश्न कि लोग देखते रह गए, VIDEO

Musheer Khan Century: दलीप ट्रॉफी का रोमांच शुरू हो गया है. टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान की जुझारू बल्लेबाजी देखने को मिली है. टीम के अन्य बल्लेबाज जहां इंडिया 'ए' गेंदबाजों के सामने रनों के लिए जूझ रहे थे. वहीं मुशीर खान ने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ना केवल अपनी टीम को संकट की स्थिति से उबारा, बल्कि बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ने में भी कामयाब रहे. मौजूदा समय में वह 227 गेंद में 46.26 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाकर नाबाद हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले हैं. उम्मीद है दूसरे दिन भी उनका बल्ला जमकर चलेगा और वह अपनी टीम के लिए कुछ और महत्वपूर्ण रन जोड़ने में कामयाब होंगे.

19 वर्षीय बल्लेबाज ने जब विकट परिस्थितियों में जुझारू बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा तो उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था. मगर ड्रेसिंग रूम में मौजूद उनके बड़े भाई सरफराज खान ने जिस तरह से रिएक्शन दिया. उसे देख हर कोई रोमांचित हो गया. मुशीर के शतक पर सरफराज खान ड्रेसिंग रूम में सबसे आगे जश्न मनाते हुए नजर आए. उन्होंने दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए अपने छोटे भाई का उत्साहवर्धन किया.

The majestic Musheer Khan century!!!



- India B were 97/7 at one stage to now over 200 because of Musheer's resilience. 🙇‍♂️👏 pic.twitter.com/Puv8dHM5Qw