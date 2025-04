RR vs RCB: वैभव सूर्यवंशी के लिए एक और बड़ा मौका!, आरसीबी के खिलाफ मुकाबले से पहले ये स्टार खिलाड़ी हुआ बाहर

Sanju Samson Ruled Out From RR vs RCB Match IPL 2025: राजस्थान रॉयल्स को 24 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले एक बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज़ संजू सैमसन इस मैच से बाहर हो गए हैं. सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक संजू सैमसन इस मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे. संजू के आरसीबी के खिलाफ नहीं खेलने की वजह सामने आ गई है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ संजू सैमसन बल्लेबाजी के दौरान रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, दिल्ली ने सुपर ओवर में उस मुकाबले को जीत लिया था.

राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सामने आए बयान में ये कहा गया है की सैमसन फिलहाल रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और इस दौरान वो सफर नहीं करेंगे और टीम के मेडिकल स्टाफ के साथ जयपुर में ही रहेंगे. टीम प्रबंधन उनके रिकवरी पर नजर बनाये हुए है और मेडिकल टीम के रिपोर्ट के हिसाब से ही आगे कोई फैसला लिया जायेगा.

🚨 BAD NEWS FOR RR FANS 🚨



- Sanju Samson ruled out of the Match against RCB on 24th April. pic.twitter.com/AYzebaNHAh — Tanuj (@ImTanujSingh) April 21, 2025

इसका मतलब यह भी है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जो लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ 14 साल की उम्र में आईपीएल में डेब्यू कर चुके हैं, एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. संजू सैमसन इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज हैं. उन्होंने सात पारियों में 37.33 की औसत से 224 रन बनाए हैं. उनसे आगे सिर्फ यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने आठ पारियों में 307 रन बनाए हैं. रियान पराग (210 रन) के साथ ये तीनों खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने इस सीजन में 200 से अधिक रन बनाए हैं.

संजू के जगह इस सीजन में उनकी गैरमौजूदगी में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी रियान पराग संभालते रहे हैं और बैंगलोर के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले में भी राजस्थान की कप्तानी उनके हाथों में होगी. राजस्थान टीम इस सीजन में अपने प्रदर्शन को निखार नहीं पाई है और ऐसे में सैमसन जैसे अनुभवी खिलाड़ी का बाहर होना टीम के लिए चिंता की बात जरूर है. पॉइंट्स टेबल में अब तक 8 मुकाबले खेलकर 2 जीत और 6 हार के साथ आठवें पायदान पर है