Sanju Samson: सैमसन ने रचा इतिहास, IPL में एक साथ तोड़ा धोनी, कोहली और रोहित का रिकॉर्ड

Fastest 200 six in IPL: संजू सैमसन ने रचा इतिहास

Sanju Samson record in IPL: आईपीएल 2024 के 56वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली कैपिटल्स (DC vs RR in IPL 2024) की टीम ने 20 रनों से हरा दिया. इस मैच में संजू सैमसन (Sannu Samson) ने 86 रनों की धुआंधार पारी खेली लेकिन आखिरी समय में आउट होने के कारण राजस्थान की टीम मैच हार गई. भले ही सैमसन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए लेकिन अपनी तूफानी पारी के दौरान उन्होंने एक गजब का रिकॉर्ड आईपीएल में बना दिया है. सैमसन आईपीएल में सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर सैंमसन ने धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. धोनी ने 165 पारी में आईपीएल में 200 छक्के पूरे किए थे. वहीं, सैमसन ने केवल 159 पारी में यह कारनामा कर दिखाया है. (Fastest Indians to 200 IPL sixes)