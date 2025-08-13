संजू सैमसन के बदले राजस्थान ने चेन्नई से की इन खिलाड़ियों की मांग, इस वजह से अलग हुई कप्तान और फ्रेंचाइजी की राहें

इंडियन प्रीमियर लीग ट्रेड विंडो के बीच संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स से दूर जाने की खबरों ने काफी तूल पकड़ लिया है. कई रिपोर्टों के अनुसार, सैमसन ने आरआर छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है, और फ्रेंचाइजी से आईपीएल मिनी नीलामी से पहले उन्हें ट्रेड करने या रिलीज़ करने का अनुरोध किया है. वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संजू सैमसन के बदले राजस्थान ने चेन्नई से कुछ खास खिलाड़ियों की मांग की है.

संजू के बदले जडेजा या गायकवाड़ या शिवम दुबे

क्रिकबज की मानें तो राजस्थान फ्रेंचाइजी ने कई फ्रेंचाइजियों को फिर से पत्र लिखकर भारत के कीपर-बल्लेबाज को हासिल करने में उनकी रुचि पूछी है. रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स के प्रमुख मनोज बडाले व्यक्तिगत रूप से बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं. चर्चा यह है कि बडाले ने सैमसन के बदले में विभिन्न फ्रेंचाइजी के कुछ खास खिलाड़ियों को दोनों का उल्लेख किया है, जिन्हें रॉयल्स चाहता है.

संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने की जबरदस्त चर्चा है. हालांकि, रिपोर्ट की मानें तो यह डील थंडे बस्ते में चली गई है क्योंकि राजस्थान ने संजू के बदले ऋतुराज गायकवाड़ या रवींद्र जडेजा को देने को मांग की, लेकिन चेन्नई फ्रेंचाइजी को यह मंजूर नहीं था. चर्चा संजू के बदले शिवम दुबे के ट्रेड को लेकर भी है. लेकिन चेन्नई इन खिलाड़ियों को अपने साथ रखना चाहती है हर हाल में. चेन्नई मैनेजमेंट और अधिकारी को किसी भी खिलाड़ियों को नहीं जाने देना चाहते हैं.

नीलामी में मुश्किल ही दिखेगा संजू का नाम

माना जा रहा है कि संजू सैमसन के आईपीएल नीलामी में आने की संभावना काफी कम है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अगर राजी नहीं भी होती है तो कुछ अन्य फ्रेंचाइजी हैं जिनकी संजू को लेकर काफी दिलचस्पी है. ऐसी भी संभावना है कि वह राजस्थान रॉयल्स में बने रह सकते हैं क्योंकि रिलीज करना या ट्रेडिंग करना केवल फ्रेंचाइजी का विशेषाधिकार है. फ्रेंचाइजी प्रबंधन से अनुरोध करने के अलावा खिलाड़ी के पास कोई विकल्प नहीं है.

जोस बटलर के जाने से बढ़ी दूरियां

पहले रिपोर्ट्स आईं थी कि सैमसन ने रॉयल्स प्रबंधन से एक औपचारिक अनुरोध किया है जिसमें कहा गया है कि वह एक नई दिशा की तलाश कर रहे हैं. राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन के बीच कई मामलों को लेकर मतभेद हैं. इसमें प्रबंधन द्वारा जोस बटलर को रिलीज करने के फैसले ने संजू को काफी परेशान किया.

सैमसन ने पिछले आईपीएल सीजन से पहले स्टार स्पोर्ट्स से कहा था,"उसे (बटलर) जाने देना मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण फैसलों में से एक रहा है. इंग्लैंड सीरीज के दौरान, मैंने डिनर के दौरान उससे कहा था कि मैं अभी भी इससे उबर नहीं पाया हूं. अगर मैं आईपीएल में एक चीज बदल सकता हूं, तो मैं हर तीन साल में खिलाड़ियों को रिलीज करने का नियम बदल दूंगा."

हालांकि, सैमसन ने कथित मतभेदों पर चुप्पी बनाए रखी है. आर अश्विन के साथ हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स का सेटअप उनके लिए बहुत मायने रखता है.

