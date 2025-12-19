विज्ञापन
IND vs SA: संजू सैमसन ने डबल धमाल कर रचा इतिहास, अभिषेक शर्मा-सूर्यकुमार यादव के साथ खास क्लब में हुए शामिल

Sanju Samson Record IND vs SA 5th T20I: भारत के खिलाफ आखिरी टी20 मुकाबले में शुभमन गिल चोटिल होने की वजह से प्लेइंग 11 से बाहर रहे और उनकी जगह संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में मौका मिला.

Sanju Samson Record IND vs SA 5th T20I

Sanju Samson Record IND vs SA 5th T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार ओपनर संजू सैमसन ने मौका मिलने के साथ ही धमाका कर दिखाया. संजू ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपने टी20 करियर में 8 हजार रन पूरा कर लिया है. इसके साथ ही गेंदों के लिहाज से T20I में सबसे तेज 1 हजार रन बनाने के मामले में संजू सैमसन ने केएल राहुल 686 गेंदों में 1 हजार रन और तिलक वर्मा 690 गेंदों में 1 हजार T20I रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया और 679 गेंदों में 1 हजार T20I रन बनाकर हार्दिक पंड्या के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 1000 T20I रन

528 - अभिषेक शर्मा
573 - सूर्यकुमार यादव
679 - हार्दिक पांड्या
679 - संजू सैमसन*
686 - केएल राहुल
690 - तिलक वर्मा

इस मुकाबले में टीम इंडिया तीन बदलाव के साथ उतर रही है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान बताया है की शुभमन गिल निगल इंजरी की वजह से इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं इसलिए संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है. शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन, हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है. 

सूर्यकुमार ने आगे कहा, "पीछला मैच टीम के लिए बहुत अहम था क्योंकि अगले साल की शुरुआत में वर्ल्ड कप होना है. हम इस मैच से जो चाहते हैं वह सीरीज जीतने से ज्यादा जरूरी है."

इंडिया (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रीज़ा हेंड्रिक्स, एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

