T20 WC 2026: क्या सिर्फ इस एक गलती ने तोड़ा शुभमन गिल के T20 वर्ल्ड कप का सपना? ये आंकड़े चीख-चीख कर दे रहे गवाही

Shubman Gill Dropped From T20 WC 2026 Squad: टी20 विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सूर्यकुमार यादव कप्तान होंगे. बीसीसीआई सचिव देवजित सैकिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान (Team India Squad for T20 World Cup 2026) किया. इस टीम में सबसे बड़ा बदलाव शुभमन गिल का बाहर होना है, जिन्हें हाल ही में टी20 का उपकप्तान बनाया गया था अब खराब प्रदर्शन के कारण विश्व कप टीम से हटा दिया गया है. उनकी जगह अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है. टेस्ट और वनडे टीमों के कप्तान शुभमन गिल टी20 फॉर्मेट में लगातार संघर्ष कर रहे थे. माना जा रहा था कि उन्हें देर-सबेर टी20 की कप्तानी भी मिल सकती है, लेकिन छोटे फॉर्मेट में उनके निराशाजनक प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जोखिम लेने से रोक दिया.

शुभमन गिल का टी20 में प्रदर्शन

गिल (Shubman Gill T20I Performence) का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. वह पिछली 15 टी20 पारियों में सिर्फ 24.25 की औसत से 291 रन बना पाए, जिसमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं था. उन्हें दिए गए भरपूर मौकों का फायदा न उठा पाने के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया. कुल मिलाकर, 2023 में टी20 डेब्यू करने के बाद से, गिल ने 36 मैचों में 28.03 की औसत और 138.60 की स्ट्राइक रेट से 869 रन बनाए हैं.

बतौर ओपनर संजू सैमसन को गिल पर प्राथमिकता दी गई है, जिन्होंने हाल ही में बेहतर प्रदर्शन किया है. सैमसन ने 52 टी20 मैचों की 44 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक सहित 1,032 रन बनाए हैं. उनके तीनों शतक ओपनिंग करते हुए आए हैं, और अभिषेक शर्मा के साथ उनकी सलामी जोड़ी प्रभावी रही है.

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बताया गिल क्यों हुए बाहर

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर (Ajit Agarkar on Shubman Gill Dropped From T20 WC Squad) ने माना कि गिल को रन कम बनाने की वजह से टीम से बाहर किया गया है. अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ज़ाहिर है कि वो (गिल) रन नहीं बना पाए हैं और उन्हें नहीं चुना गया है इसलिए हमें एक वाइस-कैप्टन की जरूरत थी."

टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम: (Team India T20 WC 2026)

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह