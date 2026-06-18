वैभव सूर्यवंशी को यह सजा देना चाहते थे संजय मांजरेकर, जानें किस साइड खड़े हैं फैन्स

Sanjay Manjrekar reaction viral on Vaibhav Sooryavanshi: श्रीलंका-ए से सुपर ओवर में भारत ए की हार के बाद सूर्यवंशी की मैदान पर विपक्षी श्रीलंकाई क्रिकेटर विशेन हलाम्बागे के साथ धक्का मुक्की और बहस हो गई थी. जिसके बाद वैभव सूर्यवंशी के व्यवहार को लेकर पूर्व क्रिकेटर भी अपनी राय देने लगे हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और लिखा कि वैभव को एक मैच से कम से कम बाहर रखना चाहिए थे. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, "अगर मैं भारत A का कोच या मैनेजर होता, तो अफगानिस्तान के खिलाफ़ इस मैच के लिए वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं करता. ऐसा सिर्फ उन्हें यह समझाने के लिए करता कि मैदान पर शारीरिक रूप से आक्रामक होना या हाथापाई करना ठीक नहीं है, चाहे उकसाने वाली वजहें कुछ भी रही हों."
मांजरेकर के इस पोस्ट पर फैन्स दो गुटों में बंट गए हैं. एक तबका मांजरेकर की बात को सही करार दे रहा है तो वहीं, दूसरी ओर लोग इस बात को गलत बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैन्स अपनी-अपनी राय दे रहे हैं और ज्यादातर फैन्स ने संजय की बात को गलत बताया है. ज्यादातर लोगों का मानना है कि वैभव इस समय सीख रहे हैं और मैदान पर ऐसी बातें हो जाती है. अरुण नाम के एक यूजर ने लिखा, "वह 15 साल का बच्चा है, जिसे लगातार परेशान किया जा रहा था.. उसने वैसा ही बर्ताव किया जैसा एक 15 साल का बच्चा करता है. वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा तो बख्श दो!
एक और यूजर ने लिखा है कि वह अभी सीख रहा है हां, मैदान पर उसे शांत रहना सीखना होगा और अपने बल्ले से जवाब देना होगा. कुल मिलकर फैन्स संजय मांजरेकर के पोस्ट पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं.
He is a 15 year old kid, who was continuously being abused. He reacted like a 15 year old. Give Vaibhav Suryavanshi a break!— ☀️Arun💫 (@Home_ArunK) June 17, 2026
And what kind of of rat bastard abuses a 15 year old kid! He deserved a punch to his face.
Correct ✅— neeru bhatia (@neerubhatia3) June 17, 2026
That would've been too harsh. And would've defeated the purpose of his selection this series. I'm sure he'd learn to deal with verbals a lot better as he plays. He's just 15. He's bound to show inexperience. pic.twitter.com/MZMmV3LyqU— प्रियदर्शी (@priyadar_singh) June 17, 2026
Good you are not there. So basically you want to drop not on basis of form or something but on aggression which was shown by the Lankan Player first.— RK (@CineSportRK) June 17, 2026
Vaibhav Suryavanshi is Just 15 . He will get Mature. We should support Him. He is a match winner for Indian Team— Shivansh rajpal (@RajpalShiv46534) June 17, 2026
बता दें कि श्रीलंका के क्रिकेटर विशेन हालमबागे पर सुपर ओवर में जीत के बाद भारतीय बल्लेबाजों के प्रति उकसावे वाली टिप्पणी करने के लिए कार्रवाई की गई जिससे 15 साल के भारतीय खिलाड़ी सूर्यवंशी के साथ लगभग हाथापाई की नौबत आ गई थी. सूर्यवंशी को हालमबागे को धक्का देना पड़ा जो तीखी बहस के दौरान उनके बहुत करीब आ गए थे.
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