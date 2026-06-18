टीम इंडिया को मिला रफ्तार का नया सौदागर, गुरनूर बरार ने बताया कैसे पूरा किया भारतीय जर्सी तक का सफर

Gurnoor Brar: भारत के नए तेज़ गेंदबाज़ गुरनूर बरार का मानना ​​है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका आसानी से ढल जाना, घरेलू क्रिकेट में सालों तक अपनी स्किल्स को निखारने और सबसे बड़े मंच पर कदम रखने से पहले इंडिया A के साथ मिले अनुभव का नतीजा है. पंजाब के इस तेज़ गेंदबाज़ ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी पहली वनडे सीरीज़ में अपनी रफ़्तार और कंट्रोल से सबको प्रभावित किया है. भारत की सीरीज़ जीतने वाली 170 रन की जीत के बाद बरार ने कहा, "इंडिया A का सेटअप मेरे लिए ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी बात है. अगर हम रणजी ट्रॉफ़ी में अच्छा खेलते हैं, तो हमें इंडिया A, दलीप ट्रॉफ़ी या ईरानी कप के लिए चुना जाता है. जब मुझे इंडिया A के लिए बुलावा आया, तो मैं बहुत खुश था."

26 साल के बरार इस सीरीज़ में भारत के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. उन्होंने अपनी रफ़्तार, उछाल और दबाव में यॉर्कर डालने की काबिलियत से बल्लेबाज़ों को परेशान किया है. उन्होंने दो वनडे मैचों में 15.5 ओवर में छह विकेट लिए हैं.

"मेरे लिए यह वैसा ही था जैसे मैं रणजी में गेंदबाज़ी करता था - तेज़ गेंदबाज़ी करना, हार्ड लेंथ पर गेंद डालना और गेंद को स्विंग कराना. मैंने इंडिया A में भी ठीक वैसा ही करने और उन्हीं लाइन्स पर गेंद डालने की कोशिश की." छह फ़ीट पाँच इंच लंबे बरार को "हिट द डेक" (ज़ोर से पटककर गेंद डालने वाले) गेंदबाज़ के तौर पर जाना जाता है, जो शॉर्ट गेंदों से बल्लेबाज़ों को परेशान करते हैं.

"मैं उस (अपनी पहचान) के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता. मुझे खुद पर और जो मैं कर रहा हूँ उस पर भरोसा है, चाहे वह हार्ड लेंथ हो या तेज़ रफ़्तार से गेंदबाज़ी करना. मैंने यहाँ भी वही करने की कोशिश की." अच्छी शुरुआत के बावजूद, बरार को लगता है कि उन्होंने अभी अपनी काबिलियत का बस एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया है.

"इन दो मैचों में, मैं अपनी तरफ़ से और बेहतर करना चाहता था. मुझे पता है कि आज मैंने जैसी गेंदबाज़ी की, उससे बेहतर कर सकता हूं. उम्मीद है कि आने वाले मैचों में मैं और बेहतर करूँगा." बरार, जिन्होंने हाल ही का IPL सीज़न गुजरात टाइटंस के साथ बेंच पर बैठकर बिताया, ने एक तेज़ गेंदबाज़ के तौर पर अपनी तरक्की का श्रेय अपने आस-पास मौजूद बेहतरीन गेंदबाज़ों को दिया. "GT में माहौल बहुत अच्छा है. वहाँ (आशीष) नेहरा सर, (कगिसो) रबाडा, (मोहम्मद) सिराज भाई, प्रसिद्ध (कृष्णा) भाई और इशांत शर्मा हैं, इसलिए उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ज़ाहिर है, हर खिलाड़ी खेलने का मौका चाहता है, और मैं भी वहाँ अपने मौके का इंतज़ार कर रहा था.

"लेकिन साथ ही, मैं यह भी देख रहा था कि वे कहां गलतियां कर रहे हैं और कहां अच्छा खेल रहे हैं. मेरे लिए बात यह थी कि मैं कितना ज़्यादा सीख सकता हूँ ताकि जब मुझे मौका मिले, तो मैं बेहतर प्रदर्शन कर सकूं. "मैं भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यह दिखाने का मौका मिला कि मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूँ." डेथ ओवरों में बरार का असरदार प्रदर्शन उनकी खेल की खासियतों में से एक रहा है, और इस युवा खिलाड़ी ने यॉर्कर में महारत हासिल करने पर काफ़ी ज़ोर दिया है.

"मेरे हिसाब से, हर तेज़ गेंदबाज़ को यॉर्कर पर काम करना चाहिए. मैं अपनी डेथ बॉलिंग पर काम करता हूं ताकि देख सकूँ कि मैं कितनी लगातार यॉर्कर डाल सकता हूँ, क्योंकि जब आपको डेथ ओवरों में गेंदबाज़ी करनी होती है, तो यॉर्कर बहुत काम आती हैं, खासकर तब जब अच्छे हिटर बल्लेबाज़ी करने आते हैं." उन्होंने कहा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट से मिले समर्थन ने उन्हें ज़्यादा आज़ादी के साथ गेंदबाज़ी करने में मदद की है.

"मैनेजमेंट और बॉलिंग कोच मेरा बहुत समर्थन करते हैं, जिससे मुझे खुलकर गेंदबाज़ी करने का मौका मिलता है. उन्होंने मुझे कोई नई सलाह नहीं दी; उन्होंने बस मुझसे अपनी ताकत पर भरोसा रखने को कहा." बरार ने आगे कहा कि व्हाइट-बॉल बॉलिंग में सिर्फ़ तेज़ गति ही नहीं, बल्कि प्लानिंग और वेरिएशन भी बहुत मायने रखते हैं.

"आप सिर्फ़ तेज़ गेंदबाज़ी नहीं कर सकते. अगर विकेट से कोई मदद नहीं मिल रही हो, तो कई बल्लेबाज़ों को तेज़ गति पसंद आती है. बात इस पर आ जाती है कि हम किसी मज़बूत विरोधी टीम या अच्छे बल्लेबाज़ के ख़िलाफ़ कैसी प्लानिंग करते हैं और अपनी फ़ील्ड पोज़िशन कैसे सेट करते हैं." इस तेज़ गेंदबाज़ ने हालात के हिसाब से अपनी लेंथ बदलने की अहमियत के बारे में भी बात की.

"अगर आपकी आउटस्विंग अच्छी है, तो हर बल्लेबाज़ को परेशानी होती है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग कराने की कोशिश करता हूँ. जब स्विंग कम होती है, तो मैं अपनी लेंथ पीछे कर लेता हूँ." उन्होंने दूसरे वनडे के हालात का ज़िक्र किया, जहाँ भीषण गर्मी की वजह से स्विंग गेंदबाज़ों को कोई मदद नहीं मिल रही थी. "गर्मी और पिच की वजह से गेंद ज़्यादा स्विंग नहीं हो रही थी. इसलिए हमने अपना प्लान बदल दिया. अगर गेंद स्विंग नहीं होती, तो हम उसे थोड़ा पीछे की तरफ डालते हैं. यह सब बल्लेबाज़, पिच और मैच की स्थिति के हिसाब से तय होता है." इस सीरीज़ ने बरार को भारत के कप्तान शुभमन गिल के साथ खेलने का मौका भी दिया है, जिन्हें वह पंजाब क्रिकेट में अपने शुरुआती दिनों से जानते हैं.

"दोस्ती अपनी जगह है और टीम के लिए खेलना अपनी जगह. हम पहले साथ में प्रैक्टिस करते थे और एक-दो मैच भी साथ खेले हैं. लेकिन टीम इंडिया के लिए खेलना और फिर उनके साथ मिलकर अपना पहला विकेट लेना बहुत अच्छा अनुभव था." बरार ने गिल की कप्तानी की भी जमकर तारीफ़ की. "अच्छा कप्तान वही होता है जो अपने गेंदबाज़ों का साथ दे, और यहाँ सभी सीनियर खिलाड़ी और कप्तान गेंदबाज़ों का बहुत साथ देते हैं. यह बहुत अच्छी बात है." अपने शुरुआती प्रदर्शन से मिली चर्चा के बावजूद, बरार का कहना है कि उनका ध्यान बड़ी चीज़ों पर है.

"मैं इतने से ही संतुष्ट नहीं होता. मुझे खुशी है कि मैंने अच्छा किया, लेकिन मैं टीम इंडिया के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता हूं. मैं और बेहतर करते रहना चाहता हूं. मैं बस अपना काम करता रहता हूं."