'सीरियस ब्लंडर किए...' संजय मांजरेकर ने भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी गौतम गंभीर पर साधा निशाना

भारत के पूर्व क्रिकेटर और जाने-माने कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने कहा है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर की लीडरशिप में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के इस्तेमाल को लेकर "गंभीर गलतियां" कीं. सैमसन 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बने, जिससे भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीता. उन्होंने भारत के आखिरी तीन मैचों में 97*, 89 और 89 रन की पारियां खेलीं, जबकि पहले उन्हें प्लेइंग XI से बाहर कर दिया गया था. मांजरेकर ने अपने बयान को समझाने के लिए यह बात बताई.

संजय मांजरेकर ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में कहा,"मुझे लगता है कि संजू सैमसन के साथ गंभीर गलतियां हुईं." मांजरेकर ने भारतीय टीम मैनेजमेंट के उस फैसले की आलोचना की जिसमें उन्होंने शुरू में सैमसन का ओपनर के तौर पर स्लॉट हटाकर शुभमन गिल को मौका दिया था. मांजरेकर ने कहा, "संजू सैमसन अब बड़े हो गए हैं और हाल ही में उन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ पांच इनिंग में तीन सेंचुरी बनाईं. असल में, कुछ मैच बाद, सिर्फ चार या पांच इनिंग के बाद ही उन्हें नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, क्योंकि इंग्लैंड में शुभमन गिल ने टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था."

उन्होंने कहा, "यह बात बिल्कुल गलत है कि क्योंकि शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा खेला, इसलिए उन्हें वापस टीम में शामिल कर लिया गया, उन्हें भारतीय T20 टीम में वापस बुला लिया गया, और इससे भी बुरी बात यह है कि संजू सैमसन, जो टॉप ऑर्डर में थे, उन्हें शुभमन गिल के लिए जगह बनाने के लिए नीचे भेज दिया गया."

मांजरेकर ने यह भी कहा कि इन फैसलों का सैमसन की रिदम पर असर पड़ा, जिसकी वजह से आखिरकार उनकी फॉर्म खराब हुई और T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्हें प्लेइंग XI से बाहर कर दिया गया. मांजरेकर ने कहा,"एशिया कप में संजू सैमसन की रिदम थोड़ी खराब हो गई थी. वह निचले क्रम में बैटिंग कर रहे थे और बेअसर रहे और आखिरकार प्लेइंग XI में उनकी जगह चली गई."

संजय मांजरेकर ने आगे कहा,"अब, यहीं पर किस्मत काम आती है. एक गेम में रिंकू सिंह के न होने पर संजू सैमसन को वापस आना पड़ा. तिलक वर्मा, जो नंबर 3 पर स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें नीचे भेजा गया और इसीलिए इशान किशन नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे. वह नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते थे, और संजू सैमसन को टॉप ऑर्डर में जगह मिली, जो उन्हें शुरू से ही मिलनी चाहिए थी. और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है."

सैमसन ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ़ पांच मैच खेले, लेकिन टूर्नामेंट में उनके तीन शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें 199.37 के शानदार स्ट्राइक-रेट से 321 रन बनाकर तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर खत्म किया.

