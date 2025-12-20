विज्ञापन
IND vs SA, 5th T20I: 'भले ही हम जीते हैं लेकिन', टी-20 सीरीज में जीत के बाद भी इस वजह से गुस्से में है पूर्व दिग्गज संजय मांजरेकर

Sanjay Manjrekar react after India win the T20 Series: भारत के पूर्व बल्लेबाज और वर्तमान में कमेंटटेर की भूमिका निभाने वाले संजय मांजरेकर अभी भी नाराज हैं. भारत की सीरीज जीत के बाद मांजरेकर का पोस्ट वायरल हो रहा है.

Sanjay Manjrekar reaction viral: संजय मांजरेकर का बड़ा बयान
  • भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज को तीन एक से जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया है
  • पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर टी-20 में मिली सफलताओं के बावजूद खुश नहीं हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त की है
  • संजय मांजरेकर ने सोशल मीडिया पर टेस्ट क्रिकेट के महत्व को रेखांकित करते हुए उसकी प्राथमिकता पर जोर दिया है
IND vs SA, 5th T20I:  भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज को 3-1 से जीत लिया. भारत को टी-20 में मिल रही सफलता के बाद भी पूर्व दिग्गज संजय मांजरेकर खुश नहीं हैं. भारत के पूर्व बल्लेबाज और वर्तमान में कमेंटटेर की भूमिका निभाने वाले संजय मांजरेकर अभी भी नाराज हैं. संजय मांजरेकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर की है. पूर्व दिग्गज ने एक्स पर लिखा,  "टेस्ट क्रिकेट आज शायद सबसे पॉपुलर फॉर्मेट न हो, लेकिन इसके नतीजे लंबे समय तक याद रहते हैं.  भारत ने भले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज़ जीत ली हो, लेकिन टेस्ट में 2-0 से हार अभी भी याद है. टेस्ट के नतीजे किसी देश में क्रिकेट की असली हालत बताते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना अभी भी प्राथमिकता होनी चाहिए."

बता दें कि भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के पांचवें और निर्णायक मैच को 30 रन से अपने नाम किया.इसी के साथ मेजबान टीम ने टी20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली . दूसरी ओर भारत ने वनडे सीरीज भी 2-1 से अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी. लेकिन टेस्ट सीरीज में भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था.

टेस्ट में में मिली भारत की हार का दर्द अभी भी संजय मांजरेकर के दिल में हैं. यही कारण है कि टी-20 में शानदार परफॉर्मेंस होने के बाद भी पूर्व भारतीय दिग्गज इस समय चिंतित हैं.बता दें कि अब भारतीय टीम जून में टेस्ट मैच खेलने वाली है. भारतीय टीम का अगला टेस्ट मैच जून 2026 मेंअफगानिस्तान की टीम के साथ होना है. 

