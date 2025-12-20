IND vs SA, 5th T20I: 'भले ही हम जीते हैं लेकिन', टी-20 सीरीज में जीत के बाद भी इस वजह से गुस्से में है पूर्व दिग्गज संजय मांजरेकर

IND vs SA, 5th T20I: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज को 3-1 से जीत लिया. भारत को टी-20 में मिल रही सफलता के बाद भी पूर्व दिग्गज संजय मांजरेकर खुश नहीं हैं. भारत के पूर्व बल्लेबाज और वर्तमान में कमेंटटेर की भूमिका निभाने वाले संजय मांजरेकर अभी भी नाराज हैं. संजय मांजरेकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर की है. पूर्व दिग्गज ने एक्स पर लिखा, "टेस्ट क्रिकेट आज शायद सबसे पॉपुलर फॉर्मेट न हो, लेकिन इसके नतीजे लंबे समय तक याद रहते हैं. भारत ने भले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज़ जीत ली हो, लेकिन टेस्ट में 2-0 से हार अभी भी याद है. टेस्ट के नतीजे किसी देश में क्रिकेट की असली हालत बताते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना अभी भी प्राथमिकता होनी चाहिए."

Test cricket may not be the most popular format today but it's results linger. Ind may have won the ODI & T20 series v SA but it's 2-0 defeat in Tests still lingers.

Tests results reveal the true health of a nation's cricket, hence addressing that must still remain priority. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) December 20, 2025

बता दें कि भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के पांचवें और निर्णायक मैच को 30 रन से अपने नाम किया.इसी के साथ मेजबान टीम ने टी20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली . दूसरी ओर भारत ने वनडे सीरीज भी 2-1 से अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी. लेकिन टेस्ट सीरीज में भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था.

टेस्ट में में मिली भारत की हार का दर्द अभी भी संजय मांजरेकर के दिल में हैं. यही कारण है कि टी-20 में शानदार परफॉर्मेंस होने के बाद भी पूर्व भारतीय दिग्गज इस समय चिंतित हैं.बता दें कि अब भारतीय टीम जून में टेस्ट मैच खेलने वाली है. भारतीय टीम का अगला टेस्ट मैच जून 2026 मेंअफगानिस्तान की टीम के साथ होना है.