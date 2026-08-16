"भगवान का भेजा हुआ तोहफा", संजय मांजरेकर ने इस खिलाड़ी को बताया नंबर-3 का सबसे बड़ा दावेदार

Sanjay Manjrekar on Devdutt Padikkal: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतकीय पारी खेली, शतक लगाने के साथ ही भारत के लिए नंबर 3 बल्लेबाजी क्रम की खोज एक तरह से खत्म होती दिख रही है. यही कारण है कि संजय मांजरेकर ने पडिकक्ल को लेकर बयान दिया है और उन्हें 'भगवान का भेजा हुआ तोहफा' करार दिया है. मांजरेकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "स्पिनरों के खिलाफ भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल भगवान का भेजा हुआ तोहफा है, डिफेंस और अटैक, दोनों में उनकी तकनीक बेहतरीन है.'

दरअसल, देवदत्त ने स्पिनरों के खिलाफ बेहद ही सहज होकर बल्लेबाजी की और शतक जमाया. देवदत्त ने अपनी पारी में अबतक 178 गेंद का सामना किया है जिसमें 131 रन बनाए हैं, पडिक्कल ने पारी में अबतक 12 चौके और एक छक्के लगाने का कमाल कर दिखाया है. पारी में देवदत्त ने स्पिनर प्रभात जयसूर्या के खिलाफ 43 गेंद पर 34 रन तो सोनल दिनुषा के खिलाफ 13 गेंद पर 13 रन बनाए.

बाद में सोनी स्पोर्ट्स पर हुई चर्चा में मांजरेकर ने पडिक्कल की खूबियों के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने स्पिन के खिलाफ डिफेंस, स्ट्राइक रोटेशन और अटैकिंग शॉट्स खेलने की उनकी काबिलियत का जिक्र किया.

मांजरेकर ने कहा, "देवदत्त पडिक्कल भारत के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुए, मुझे सच में लगता है कि सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा है. जब आप पडिक्कल को स्पिन के खिलाफ इतनी आसानी से खेलते हुए देखते हैं, तो पता चलता है कि वह स्पिन के खिलाफ डिफेंस में अच्छे हैं, जब फील्ड थोड़ी पीछे होती है तो 1 और 2 रन आसानी से ले लेते हैं, और साथ ही अटैकिंग शॉट्स भी अच्छे से खेलते हैं..वो भी धीमी और टर्न लेने वाली पिचों पर बैक फुट से."