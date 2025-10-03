पूर्व पाक कप्तान सना मीर को कश्मीर पर बोलना पड़ेगा महंगा, ICC ले सकता है यह सख्त फैसला

विज्ञापन
Sana Mir, ICC could impose a ban: बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के दौरान जब 29वें ओवर में नतालिया परवेज बल्लेबाजी के लिए आई, तो कमेंट्री पैनल में मौजूद सना मीर ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पैदा हुईं नतालिया के लिए कहा कि यह बल्लेबाज 'कश्मीर' से हैं.

  • पूर्व कप्तान सना मीर ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के संदर्भ में विवादित टिप्पणी की जिससे आलोचना हुई है
  • सना मीर ने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि खेलों से जुड़े लोगों पर अनावश्यक दबाव डालना दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है
  • नतालिया परवेज को कश्मीर से बताने के बाद सना मीर की टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई.
Sana Mir: पुरुषों के एशिया कप के बाद अब महिलाओं के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी विवादों में हैं.  पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर को अपने मुल्क की महिला खिलाड़ी के लिए 'पाक अधिकृत कश्मीर' टिप्पणी पर भारी विवाद के बाद सफाई देनी पड़ी है.  विवादों में घिरने के बाद सना मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और खेलों से जुड़े लोगों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है.  यह दुखद है कि इसके लिए सार्वजनिक स्तर पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है.  

गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के दौरान जब 29वें ओवर में नतालिया परवेज बल्लेबाजी के लिए आई, तो कमेंट्री पैनल में मौजूद सना मीर ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पैदा हुईं नतालिया के लिए कहा कि यह बल्लेबाज 'कश्मीर' से हैं.  इसके तुरंत बाद उन्होंने इसे 'आजाद कश्मीर' (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) कहा. जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. 

सना मीर के खिलाफ क्या एक्शन लेगा बीसीसीआई

अब यह मामला बढ़ता जा रहा है. भारत और श्रीलंका मिलकर  महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहे हैं. ऐसे में पाकिस्तानी पूर्व कप्तान के ऐसे बोल उन्हें मुश्किल में डाल सकते हैं. इस मामले में बीसीसीआई एक्शन ले सकता है और आईसीसी को इसकी शिकायत कर सकता है. भारतीय बोर्ड की ओर से शिकायत किए जाने के बाद आईसीसी सना मीर को कमेंट्री पैनल से हटा भी सकता है. 

आईसीसी लगा सकता है बैन

दरअसल, क्रिकेट में राजनीति को लाने की सजा आईसीसी के कोड़ ऑफ कंडक्ट में आता है, यदि सना मीर की शिकायत आईसीसी के पास जाती है तो फिर पूर्व पाक कप्तान को आईसीसी के सामने जाकर इस बारे में अपनी बात रखनी होगी. और अगर सना मीर ने ऐसी बातें जानबूझकर की है तो आईसीसी उन्हें कमेंट्री पैनल से हटा सकता है और उनपर बैन भी लगा सकता है. बता दें कि इससे पहले राजनीति की क्रिकेट बोर्ड की दखल के कारण साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को बैन किया जा चुका है. आईसीसी की जांच में अगर सना मीर दोषी पाई जाती तो उनपर सख्त कार्यवाही हो सकती है. 

