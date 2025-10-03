VIDEO: PoK में पाकिस्तानी सेना की घोर बेइज्जती! 10-10 रुपये में बेचे जा रहे फौजियों की वर्दी और हेलमेट

पाकिस्तानी सेना लगातार बेइज्जती झेल रही है. सेना प्रमुख मुनीर जब अमेरिका गए तो पाकिस्तानी सांसद ऐमल वली खान ने उन्हें सेल्समैन बता दिया. अब पीओके में भी सेना का मजाक उड़ाया जा रहा है. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK में इस समय हालात सही नहीं हैं. शुक्रवार को नागरिक विरोध प्रदर्शन का चौथा दिन है. प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं. पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सेना उन पर गोलियां बरसा रही है. लेकिन वे रुकने के लिए तैयार नहीं हैं. इस बड़े बवाल के बीच भी प्रदर्शनकारी पाक सेना का मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हट रहे.

10-10 रुपये में बेची जा रही पाक सेना की वर्दी

पीओके में बवाल के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पाक सेना की वर्दी और उनके हेलमेट और अन्य सामान महज 10-10 रुपये में बेचा जा रहा है. यह वीडियो विरोध स्थल का बताया जा रहा है, जहां पर नागरिक विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. ये प्रदर्शनकारी सेना की वर्दी, हेलमेट और ढाल 10-10 रुपये में बेचने की बात कहकर पाकिस्तानी सेना का मजाक उड़ाते सुनाई दे रहे हैं.

PoK में उड़ाया गया पाक सेना का मजाक

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे लगी जाली पर पाक सेना की वर्दी, हेलमेट और अन्य सामान लटका हुआ है. पीछे से कुछ लोग सेना का मजाक उड़ाते हुए इसे 10-10 रुपये में बेचे जाने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं.वे लोग कह रहे हैं कि ये सामान 10-10 रुपये में बेचा जा रहा है.

38 मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी

पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को हिलाकर रख दिया है. प्रदर्शनकारी 38 मांगों पर अड़े हैं. इसमें PoK असेंबली में पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करना भी शामिल है. आंदोलनकारी ISI समर्थित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आतंकी संगठन घोषित करने की भी मांग पर अड़े हैं. JAAC के नेता शौकत नवाज मीर का कहना है कि उन लोगों को पिछले 70 साल से ज्यादा समय से मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है. या तो उनकी मांगें पूरी हों या फिर लोगों के गुस्से का सामना करें.

Pok में हुई झड़प में अब तक 9 मौतें

पीओके में हिंसक झड़पें जारी हैं.संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएसी) की तरफ से बुलाई गई हड़ताल के दौरान तीन पुलिसकर्मियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई. स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि हड़ताल की वजह से गुरुवार को पीओके में व्यापार और अन्य गतिविधियां बंद रहीं और क्षेत्र में संचार व्यवस्था बाधित रही. धीर कोट और पीओके के अन्य हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुईं. झड़पों में 172 पुलिसकर्मी और 50 नागरिक घायल हुए हैं.

पीओके में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ?

पिछले 24 घंटों में, पाकिस्तान सरकार और जम्मू-कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी (JKAAC) के बीच बातचीत शुरू होने के बावजूद,POJK में भारी अशांति देखी गई. नागरिकों की कथित हत्या के बाद से तनाव ज्यादा है. सेहंसा में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मौतों का बदला लेने के लिए पुलिस वैन और बुलडोज़र को आग के हवाले कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को निशाना बनाया. वहीं अरजा पुल पर नाकाबंदी कर दी है, जिससे यातायात बाधित है. कोटली शहर भी पूरी तरह से बंद रहा. बिजनेस औ ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ठप रहा.

