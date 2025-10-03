विज्ञापन
कमेंट्री के दौरान सना मीर ने 'आजाद कश्मीर' का जिक्र कर मचाया बवाल, अब माफी मांगने से किया इनकार

Sana Mir Refuses To Apologise: सना मीर ने पाकिस्‍तान Vs बांग्‍लादेश महिला मैच के दौरान ऑन-एयर  नतालिया परवेज को लेकर बात कर रही  थीं और कमेंट्री के दौरान उन्होंने नतालिया परवेज के होम टाउन का जिक्र किया,

कमेंट्री के दौरान सना मीर ने 'आजाद कश्मीर' का जिक्र कर मचाया बवाल, अब माफी मांगने से किया इनकार
Sana Mir Refuses To Apologise For Outrageous Political Remark
  • पूर्व पाक कप्तान सना मीर ने महिला विश्व कप 2025 के मैच में कमेंट्री के दौरान राजनीतिक टिप्पणी की थी
  • सना मीर ने क्रिकेटर नतालिया परवेज के होमटाउन को आजाद कश्मीर बताया था, जो सोशल मीडिया पर विवाद बन गया
  • आलोचनाओं के बावजूद सना मीर ने माफी मांगने से इंकार कर दिया और अपनी टिप्पणी का राजनीतिकरण न करने को कहा
Pakistan's Sana Mir Refuses To Apologies: पाकिस्तान महिला टीम की पूर्व कप्तान सना मीर ने गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ महिला विश्व वर्ल्ड 2025 मैच में कमेंट्री के दौरान अपनी  राजनीतिक टिप्पणी करते हुए सुनाई दी थीं. पूर्व पाकिस्तानी महिला कप्तान सना मीर ने पाकिस्‍तान Vs बांग्‍लादेश महिला मैच के दौरान ऑन-एयर  नतालिया परवेज को लेकर बात कर रही  थीं और कमेंट्री के दौरान उन्होंने नतालिया परवेज के होम टाउन का जिक्र किया, इस दौरान उन्होंने कहा कि क्रिकेटर नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं. उनकी यह बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. जिससे फैन्स काफी नाराज हो गए और आईसीसी से इस बारे में दखल देने को लेकर अपनी-अपनी राय देने लगे. सना मीर के इस बोल ने हडकंप मचा दिया है. लेकिन पाकिस्तानी पूर्व कप्तान को अपनी ओर से कही गई इन बातों का कोई भी अफसोस नहीं है. सना मीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और अपनी ओर कही गई इन बातों को लेकर माफी भी नहीं मांगी है. 

सना मीर ने माफ़ी मांगने से किया इनकार

सना ने कड़ी आलोचना के बावजूद माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट करके यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि उनकी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे चीज़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और खेलों से जुड़े लोगों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है. यह दुखद है कि इसके लिए सार्वजनिक स्तर पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है. एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के होमटाउन के बारे में मेरी टिप्पणी का उद्देश्य केवल यह बताना था कि पाकिस्तान के एक खास क्षेत्र से आने के कारण उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसका अविश्वसनीय सफ़र कैसा रहा. यह उस कहानी का हिस्सा है जो हम कमेंटेटर के तौर पर बताते हैं कि खिलाड़ी कहां से आते हैं.  मैंने आज दूसरे क्षेत्रों से आने वाले दो अन्य खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा ही किया"

सना मीर ने आगे लिखा, "कृपया इसका राजनीतिकरण न करें. वर्ल्ड फीड पर एक कमेंटेटर के तौर पर, हमारा काम खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना है, और उनके साहस और दृढ़ता की प्रेरक कहानियों को उजागर करना है. मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है. मैं उस स्क्रीनशॉट को भी संलग्न कर रही हूं जहां से मैं अपने ज़्यादातर खिलाड़ियों पर शोध करती हूं, चाहे वे पाकिस्तान के हों या किसी और देश के. मुझे पता है कि अब तक उन्होंने इसे बदल दिया है, लेकिन मैं इसी की बात कर रही थी."

सना मीर का यह कमेंट उस समय आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को लेकर तनाव चरम पर है. हाल ही में एशिया कप के दौरान भारत औऱ पाकिस्तान के मैच के दौरान काफी तनाव देखा गया था. अब महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 5 अक्टूबर को मैच खेला जाना वाला है. अब जब सना मीर ने ऐसा कमेंट कर बवाल मचा दिया है तो मैच के दौरान एक बार फिर तनाव चरम पर होगा. 

भारतीय टीम पुरुष टीम की तरह हाथ नहीं मिलाएगी महिला टीम

महिला विश्व कप 2025 में 5 अक्टूबर को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है. रिपोर्ट के अनुसार पुरुष टीम की तरह भारतीय महिला टीम भी मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से 'हाथ न मिलाने' की नीति अपनाएगी.

