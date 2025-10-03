IND vs WI: शुभमन गिल ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 47 सालों में ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान बने

Shubman Gill record: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी के दौरान कप्तान शुभमन गिल 50 रन बनाकर आउट हुए. भले ही अपनी पारी को गिल शतक में तब्दील नहीं कर पाए लेकिन अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड बना गए जिसे दुनिया याद रखेगी, गिल भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत में बतौर कप्तान अपनी पहली टेस्ट पारी में 50+ रन बनाने वाले पिछले 47 सालों में पहले भारतीय कप्तान हैं. इससे पहले साल 1978 में अपना पहला टेस्ट कप्तान के तौर पर भारत में खेलते हुए सुनील गावस्कर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 205 रनों की पारी खेली थी. वहीं, अब 2025 में शुभमन गिल ने बतौर कप्तान भारत में अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 रन की पारी खेली थी.

भारत में बतौर कप्तान अपनी पहली टेस्ट पारी में 50+ रन बनाने वाले भारतीय कप्तान

205 - सुनील गावस्कर Vs वेस्टइंडीज, वानखेड़े, 1978

50 - शुभमन गिल Vs वेस्टइंडीज, अहमदाबाद, 2025

बता दें कि दाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए 91 गेंदें खेलीं. उन्होंने पारी के 56वें ​​ओवर में खैरी पियरे की गेंद पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया. अपना अर्धशतक पूरा करते ही गिल पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर के साथ इस खास सूची में शामिल हो गए.

दरअसल, गिल शतक नहीं बना पाए और 57वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोस्टन चेज़ की गेंद पर आउट हो गए. गिल ने सलामी बल्लेबाज़ केएल राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 98 रन जोड़े. इस साझेदारी की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज़ को पहली पारी में 162 रनों पर समेटने के बाद बढ़त हासिल करने में सफल हो गई है.

दूसरी ओर केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक ठोक दिया है. ये खबर लिखे जाने तक लंच तक भारत ने 3 विकेट पर 218 रन बना लिए हैं.