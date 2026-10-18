VIDEO: टीम से बाहर किए जाने का दर्द नहीं भूले सलमान आगा! श्रीलंका के खिलाफ ठोका तूफानी शतक

ऐसा लगता है जैसे इंग्लैंड दौरे से बीच में ही लौटाए गए वाक्ये को सलमान आगा भूले नहीं हैं. मौजूदा समय में पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच वनडे ट्राई सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी में खेला जा रहा है. जहां पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सलमान आगा का बल्ला जमकर चला है. यहां उनका बल्ला ही नहीं चला है. वह अपने वनडे करियर का चौथा शतक भी पूरा करने में कामयाब रहे.

सलमान आगा ने 90 गेंदों में बनाए 107 रन

मैच के दौरान पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सलमान आगा ने कुल 90 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 118.88 की स्ट्राइक रेट से 107 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 10 चौके और एक खूबसूरत छक्का देखने को मिला. एएम फर्नांडो ने शनाका के हाथों कैच आउट करते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया.

सलमान आगा का वनडे करियर

खबर लिखे जाने तक सलमान आगा ने पाकिस्तान की तरफ से कुल 54 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 46 पारियों में 44.03 की औसत से 1673 निकले हैं. जिसमें चार शतक और नौ अर्धशतक शामिल है. 134 रनों की खेली गई शतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च शतकीय पारी है.

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