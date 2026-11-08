ब्रायन लारा-सचिन तेंदुलकर ओपनर, नंबर 3 रिकी पोंटिंग, विराट कोहली नंबर 4, जैक कैलिस ने चुनी ऑल टाइम वनडे प्लेइंग -11

दुनिया के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस ने ऑल टाइम वनडे प्लेइंग -11 का ऐलान किया है. कैलिस ने अपनी इस खास टीम में ओपनर के तौर पर ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर को चुना है.नंबर 3 पर कैलिस की पसंद ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग बने हैं. नंबर 4 पर जैक कैलिस ने विराट कोहली को जगह दी है. इसके अलावा पूर्व दिग्गज ऑलराउंड ने अपनी ऑल टाइम 11 में नंबर 5 पर एबी डिविलियर्स को भी शामिल किया है. वहीं, बतौर ऑलराउंडर जैक कैलिस की पसंद इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ बने हैं.

इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए कैलिस की पसंद कोई और नहीं बल्कि एम एस धोनी हैं. जैक कैलिस ने अपनी इस खास ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11 में तीन तेज गेंदबाजों को जगह दी है.

जैक कैलिस ने साउथ अफ्रीका के शॉन पॉलक, पाकिस्तान के वसीम अकरम और वकार यूनुस को तेज गेंदबाज के तौर पर इस टीम में चुना है. जैक कैलिस ने अपनी ऑल टाइम वनडे प्लेइंग -11 केवल एक स्पिनर को जगह दी है और वह स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न हैं.

बता दें कि जैक कैलिस की इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, यानी इस टीम में 5 प्योर बल्लेबाज हैं और एक ऑलराउंडर हैं. इसके अलावा कैलिस ने अपनी इस टीम में तीन तेज गेंदबाज के साथ एक स्पिनर को जगह दी है. विकेटकीपर के रूप में धोनी का चुनना कैलिस का एक बेहतरीन फैसला है.

जैक कैलिस ने चुनी ऑल टाइम वनडे प्लेइंग XI

ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, धोनी, शॉन पॉलक, शेन वार्न, वसीम अकरम, वकार यूनुस

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