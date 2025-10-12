विज्ञापन
IND vs WI: तीसरे दिन फील्डिंग के लिए क्यों नहीं उतरे साई सुदर्शन? BCCI की तरफ से आया अपडेट

Sai Sudharsan Injured off the field on the third day: भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन मैदान पर फील्डिंग के लिए नहीं उतरे.

Sai Sudharsan Injured off the field on the third day: भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन मैदान पर फील्डिंग के लिए नहीं उतरे. साई सुदर्शन को दूसरे दिन चोट लगी थी. दूसरे दिन फॉरवर्ड शॉर्ट-लेग पर फील्डिंग कर रहे साई सुदर्शन ने रवींद्र जड़ेजा की गेंद पर जॉन कैंपबेल को "कैच" किया. वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज का बड़ा स्लॉग-स्वीप साई सुदर्शन के हेलमेट ग्रिल में लगा था. इसके बाद गेंद उनके हाथ में फंस गई थी. ऐसे में सुदर्शन तीसरे दिन फील्डिंग के लिए नहीं आए.

बीसीसीआई ने रविवार को तीसरे दिन साई सुदर्शन की चोट को लेकर अपडेट दी. बोर्ड ने अपने एक बयान में कहा,"साई सुदर्शन को दूसरे दिन कैच लेने की कोशिश में चोट लग गई थी. एहतियातन वह तीसरे दिन मैदान पर नहीं उतरे. चोट गंभीर नहीं है. वह ठीक हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है."

चोट लगने के बाद सुदर्शन ट्रीटमेंट के लिए तुरंत मैदान से बाहर गए. इसके बाद उन्होंने दूसरे दिन के बाकी हिस्से में फील्डिंग नहीं की. उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल ने फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग की जिम्मेदारी संभाली. साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में 165 गेंदों का सामना करते हुए 87 रन बनाए. उनकी इस पारी में 12 चौके भी शामिल रहे.

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की. टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से जोमेल वारिकन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए. 

तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 173 रन बना लिए थे. वेस्टइंडीज को पारी की हार से बचने के लिए अब भी 97 रन की जरूरत है. पहली पारी में बेहद निराशाजनक बल्लेबाजी करने वाली वेस्टइंडीज ने फॉलोऑन के बाद दूसरी पारी में संघर्ष का माद्दा दिखाया है और भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया है.

सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शाई होप ने अर्धशतकीय पारियों से टीम की जुझारू क्षमता दिखाई. दोनों अब तक 138 रन की साझेदारी कर चुके हैं.

जॉन कैंपबेल 145 गेंद पर 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 87 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं शाई होप 103 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर खेल रहे हैं. चौथे दिन जब मैच शुरू होगा, तो इन दोनों का पहला लक्ष्य पारी की हार टालना होगा. बता दें कि अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हार का सामना करना पड़ा था.

