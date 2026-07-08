इंग्लैंड पहुंचे साई किशोर, भारत नहीं तो किस टीम की तरफ से करेंगे धूम धड़ाका? नाम आया सामने

भारत के बाएं हाथ के स्पिनर आर साई किशोर (Sai Kishore) ग्लूस्टरशायर के साथ जुड़े हैं. साई किशोर ने काउंटी चैंपियनशिप सीजन के शेष मुकाबलों के लिए ग्लूस्टरशायर के साथ 6 मुकाबलों का करार किया है. यह काउंटी क्रिकेट में साई किशोर का दूसरा कार्यकाल होगा. पिछले साल इस स्पिनर ने सरे के लिए 2 मुकाबलों में 11 विकेट हासिल किए थे. वह चेल्टनहम में वॉर्सेस्टरशायर के खिलाफ 20 अगस्त को होने वाले मैच से उपलब्ध रहेंगे.

इंग्लैंड की महिला टीम के पूर्व कोच लुईस ने कहा, 'हम साई किशोर को टीम में शामिल करने के लिए बहुत उत्साहित हैं. वह एक अनुभवी क्रिकेटर हैं जो हमारी टीम को काफी मजबूती देंगे. क्लब काउंटी चैंपियनशिप के आखिरी छह मुकाबलों में बेहतर क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि सीजन के इस पड़ाव पर एक विदेशी स्पिनर का क्या असर होता है. साल के इस समय में हालात अक्सर स्पिन बॉलिंग के लिए बहुत अनुकूल होते हैं. हमें उम्मीद है कि साई महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे और टीम पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालेंगे.'

ग्लूस्टरशायर के साथ करार के बाद साई किशोर ने कहा, 'यह मौका देने के लिए मैं जॉन और ग्लूस्टरशायर के सभी लोगों का बहुत आभारी हूं. ग्लूस्टरशायर एक समृद्ध इतिहास और शानदार सेटअप वाला क्लब है. यहां क्रिकेट खेलने का मौका मिलना बहुत रोमांचक है. मैं हमेशा से इंग्लिश परिस्थितियों में अपनी स्किल्स को परखना चाहता था, और मैनेजमेंट से बात करने के बाद मुझे लगा कि यह मेरे लिए बिल्कुल सही है. मैं जर्सी पहनने, ब्रिस्टल और चेल्टनहम में फैंस से मिलने और अपना योगदान देने के लिए उत्सुक हूं.'

इस सीजन ग्लूस्टरशायर का प्रदर्शन खराब रहा है, जिन्होंने अपने शुरुआती 8 मुकाबलों में सिर्फ 1 ही जीत दर्ज की है. यह टीम प्रमोशन की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है. ग्लूस्टरशायर के क्रिकेट निदेशक जॉन लुईस ने कहा कि वे चैंपियनशिप के शेष मुकाबलों में बेहतर क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

29 वर्षीय गेंदबाज ने भारत की तरफ से 3 टी20 मुकाबलों में 4 विकेट हासिल किए हैं. वह 54 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 223 विकेट, जबकि 67 लिस्ट-ए मैचों में 105 विकेट हासिल कर चुके हैं. साई किशोर को आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की तरफ से 3 मुकाबलों में मौका दिया गया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 1 सफलता हासिल की.

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