1291 रुपये की दाल मक्खनी, जिस होटल में रोहित-विराट रुके, वहां भारतीय डिशों के दाम चौंका देंगे

Team India Pullman Auckland Hotel Food Menu: भारतीय टीम मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड के ईडेन पार्क में पहला वनडे खेल रही है, तो वहीं टीम शुभमन गिल और भारतीय सपोर्ट स्टॉफ शहर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में स्थित 5-स्टार लग्जरी होटल 'पुलमैन ऑकलैंड होटल एंड अपार्टमेंट्स' में ठहरी हुई है. ऑकलैंड में भारतीयों की तादाद अच्छी खासी है. और ये तमाम फैंस टीम इंडिया के होटल पहुंचने से काफी पहले से ही होटल पुलमैन के बाहर चेहते खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. कुल मिलाकर टीम इंडिया के आने से होटल की रौनक एकदम ही कई गुना बढ़ गई है. वैसे यह पुलमैन होटल भारतीय पारंपरिक और खाना और व्यंजन भी तैयार करता है. अब यह तो आप जानते ही हैं कि भारतीय खाने और टीम इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ियों की थाली में दाल एक कॉमन और पसंदीदा डिश है. चलिए आपको बताते हैं कि होटल पुलमैन में दाल मक्खनी के दाम क्या हैं.



टीम इंडिया के होटल में दाल और बाकी व्यंजनों के दाम

होटल पुलमैन के कुलिनरी मेन्यू और भारतीय रसोई सेवाओं में दालों का मूल्य निर्धारण काफी विशिष्ट है. पारंपरिक दाल मखनी, जिसे मक्खन और धीमी आंच पर पकाई गई काली उड़द की दाल से तैयार किया जाता है की कीमत ₹1,291 INR ($24.83 NZD) है. इसी प्रकार लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च के तड़के से तैयार पीली दाल तड़का की कीमत भी ₹1,291 INR ($24.83 NZD) है. वहीं छोले और मसालों के मेल से बनने वाले चना मसाला की कीमत ₹1,066 ($20.51 NZD) है.