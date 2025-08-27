विज्ञापन
वर्ल्ड क्रिकेट के इस बल्लेबाज का विकेट लेना है सबसे यादगार, सचिन तेंदुलकर ने बताया

Sachin Tendulkar Reveals The Wicket He Treasures Most: क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने उस खिलाड़ी का नाम बिताया है जिसका विकेट लेने उनके करियर का सबसे यादगार पल था.

वर्ल्ड क्रिकेट के इस बल्लेबाज का विकेट लेना है सबसे यादगार, सचिन तेंदुलकर ने बताया
Sachin Tendulkar picks his favourite wicket
  • सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल दो सौ एक विकेट लिए हैं जो उनकी गेंदबाजी क्षमता को दर्शाता है
  • उन्होंने रेडिट लाइव चैट में अपने पसंदीदा विकेट के बारे में बताया जो पाकिस्तान के मोईन खान का था
  • मोईन खान का विकेट सचिन ने मुल्तान टेस्ट मैच में दिन की आखिरी गेंद पर बेहतरीन गुगली से लिया था
Sachin Tendulkar on his favourite wicket : मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर एक ओर जहां बल्लेबाज के तौर पर दुनिया के सबसे महान बैटर रहे तो वहीं, अपनी बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी से भी तेंदुलकर कमाल किया करते थे. इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने 201 विकेट लिए हैं. इन 201 विकेट में सचिन तेंदुलक का सबसे फेवरेट विकेट कौन सा रहा है. इसको लेकर सचिन तेंदुलकर ने रिएक्ट किया है. तेंदुलकर ने हाल ही में रेडिड पर लाइव चैट सेशन के दौरान फैन के एक सवाल का जवाब दिया जिसमें उनसे उनके फेवरेट विकेट के बारे में पूछा गया था. सचिन ने जिस खिलाड़ी का विकेट सबसे यादगार बताया, उस खिलाड़ी का नाम जानकर आप चौंक जाएंगे. 

पाकिस्तान के मोईन खान को आउट करना सबसे यादगार

रेडिटर ने सचिन से पूछा, "हाय सचिन.. अब तक का आपका पसंदीदा विकेट कौन सा है?" तेंदुलकर का जवाब छोटा और स्पष्ट था, "मोईन खान... दिन की आखिरी गेंद पर'

दरअसल, जिस गेंद  पर उन्होंने पाकिस्तान के मोईन खान को बोल्ड किया था वह गेंद बेहतरीन गुगली थी. मोईन खान चकमा खा गए थे और गेंद स्टंप पर जा लगी थी. भारत के लिए वहां एक बेहतरीन दिन का अंत हुआ था. मेहमान टीम ने यह टेस्ट पारी और 52 रनों से जीत लिया, लेकिन तेंदुलकर के लिए वह विकेट आज भी बेहद निजी है.(Sachin Tendulkar on Moin Khan Wicket)

बता दें कि मुल्तान टेस्ट मैच में सचिन ने यह करिश्माई गेंद मोईन खान को फेंकी थी. जिसे 'क्रिकेट के भगवान' आज तक नहीं भूले. शायद मोईन खान भी नहीं भूले होंगे. 

टेस्ट मैचों में, तेंदुलकर ने 200 मैचों में 46 विकेट लिए.  हालांकि उनकी गेंदबाज़ी सीमित रही, फिर भी उन्होंने यादगार स्पेल डाले, जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/10 रहा था.  वहीं वनडे में सचिन ने 454 विकेट लिए थे. 

